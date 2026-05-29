Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
29. 5. 2026,
20.30

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Nika Glojnarič atletika

Petek, 29. 5. 2026, 20.30

36 minut

Limassol, mitingu bronaste svetovne serije

Nika Glojnarič druga na Cipru

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nika Glojnarič | Nika Glojnarič je slabo startala, nato izgubila ritem, pa vseeno zaostala le za Američanko. | Foto Aleš Fevžer

Nika Glojnarič je slabo startala, nato izgubila ritem, pa vseeno zaostala le za Američanko.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska atletinja Nika Glojnarič iz brežiškega kluba je bila druga na mitingu bronaste svetovne serije v Limassolu na Cipru. Na 100 m z ovirami je tekla 13,03 sekunde in zaostala le za Rayniah Jones iz ZDA, ki je tekla 12,99.

"Ni bi popoln tek, ker sem imela zelo slab start. Do sedme, osme ovire sem vseeno vodila, potem pa izgubila ritem do konca in v ciljnem delu izgubila zmago. Drugače sem zelo zadovoljna in komaj čakam nedeljski miting v Nemčiji," je sporočila Glojnarič, druga najhitrejša Slovenka na tej razdalji doslej.

Preberite še:

Klara Lukan
Sportal "Vsak vrhunski športnik že ima prehranskega svetovalca. To je enostavno neizogibno."
Kristjan Čeh
Sportal Čeh tudi brez prave energije veliko premočan za konkurenco
Matic Ian Guček
Sportal Guček blizu državnemu rekordu in z izpolnjeno normo za EP
Žan Rudolf
Sportal Žan Rudolf v Bruslju popravil skoraj četrt stoletja star slovenski rekord
Nika Glojnarič atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.