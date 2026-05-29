Slovenska atletinja Nika Glojnarič iz brežiškega kluba je bila druga na mitingu bronaste svetovne serije v Limassolu na Cipru. Na 100 m z ovirami je tekla 13,03 sekunde in zaostala le za Rayniah Jones iz ZDA, ki je tekla 12,99.

"Ni bi popoln tek, ker sem imela zelo slab start. Do sedme, osme ovire sem vseeno vodila, potem pa izgubila ritem do konca in v ciljnem delu izgubila zmago. Drugače sem zelo zadovoljna in komaj čakam nedeljski miting v Nemčiji," je sporočila Glojnarič, druga najhitrejša Slovenka na tej razdalji doslej.

Preberite še: