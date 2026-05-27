Klara Lukan po rekordu z novim zagonom, novih mejnikov pa ne želi napovedovati

Najboljša slovenska dolgoprogašica Klara Lukan je v leto 2026 vstopila izjemno, rekordno. 18. aprila je v Laredu v Španiji postala sploh prva Evropejka, ki se je na cestnem teku na deset kilometrov spustila pod mejo pol ure. Nov evropski ženski rekord je zdaj 29 minut in 49 sekund. Pred desetimi dnevi je na mitingu Atletske lige Telekom Slovenije v Mariboru odprla tudi stadionsko sezono in v teku na tri tisoč metrov (8:57,80) postavila rekord mitinga. A to je bilo zgolj ogrevanje, pravi 25-letna Šentjernejčanka, tudi obraz hvalevrednega projekta Olimpijskega komiteja Slovenije, certifikat športnikom prijaznega izobraževanja.

"Ta uspeh mi pomeni ogromno. O takem rezultatu sem razmišljala, sanjala že zadnjih nekaj mesecev. In da mi je potem dejansko uspel ta načrt, ki sva si ga zastavila s trenerjem, je zame res en velik uspeh, nekaj zelo izjemnega," je na aprilski rekordni tek v Laredu ponosna Klara Lukan.

Dosežek, ki je odmeval po Evropi in svetu

Dosežek, ki je odmeval po Evropi in svetu ter ji prinesel naziv najboljše evropske atletinje meseca aprila, je tudi imenitna spodbuda za sezono 2026, še pravi trenutno najboljša slovenska dolgoprogašica. "To me zdaj žene naprej, mi daje nov zagon, novo motivacijo in sem zelo hvaležna za vso podporo, ki jo imam. Kajti tak rezultat ni le plod enih priprav, ene sezone, ampak je zadaj mnogo let dela in sem zelo vesela, da se mi je sedaj vse skupaj poklopilo in sem res lahko pokazala, česa sem sposobna."

V nadaljevanju sezone bo kombinirala cestne in stadionske teke. Že v nedeljo, 31. maja jo čaka prestižna cestna desetka v Manchestru, 6. junija bo tekma še na ulicah New Yorka, potem gre na višinske priprave v Sankt Moritz, kjer bo stopnjevala formo za vrhunca sezone. "Glavni del sezone je seveda evropsko prvenstvo v Birminghamu in pa svetovno prvenstvo v Köbenhavnu," pravi. V Birminghamu bo na stezi tekla na deset tisoč metrov, danska prestolnica bo 19. in 20. septembra gostila svetovno prvenstvo v cestnih tekih, Lukan pa bo tam tekla polmaraton.

Tek na stezi je nekaj drugega, kot na cesti

Stadionsko sezono je odprla pred desetimi dnevi na mitingu Atletske lige Telekom Slovenije v Mariboru, kjer se na tri tisoč metrov s časom 8:57,80 ni približala svojemu državnemu rekordu (8:44,80), ki ga je tekla v dvorani februarja 2023." To je bilo mišljena kot trening tekma," pravi. Tek na stezi je nekaj drugega, kot na cesti, pojasnjuje: "To sta zelo različna teka, drugačna je že obutev, na stezi imamo šprinterice, na cestah cestne copate, drugačen je način teka. Čisto nekaj drugega je, ampak mi je pa všeč ta kombinacija, da da malo razbijem neko rutino, da nekaj spremenim, si postavim nove izzive. Tako da ja, se mi zdi, da se izziva lepo dopolnjujeta."

Napovedovanju morebitnih novih mejnikov – v Birminghamu bi v boju za evropsko odličje morebiti lahko poskušala napasti državni rekord Helene Javornik (31:06,63) iz leta 2004 – ne želi napovedovati. "To je odvisno od dnevnega počutja, dnevne forme," pravi, zaveda pa se, da bo tako v Birminghamu kot Köbenhavnu konkurenca izjemno močna.

"To sta zelo različna teka, drugačna je že obutev, na stezi imamo šprinterice, na cestah cestne copate, drugačen je način teka. Čisto nekaj drugega je." Foto: Jure Banfi

Velik napredek v opremi

Leto 2026 je v atletiki že postreglo z nekaj osupljivimi rekordi, posebej odmeven je bil letošnji londonski maraton, kjer sta se Kenijec Sebastian Sawe in Etiopijec Yomif Kejelcha spustila pod mejo dveh ur. Sawe je nov maratonski svetovni rekorder s časom 1;59:30. Po njegovem dosežku je bilo veliko govora o sodobni opremi. "Da, res je. Mislim, da ti karbonski copati, ki so jih zdaj izumili za cestni tek, resnično veliko pripomorejo. Brala sem neke študije, da je bila za ta Adidasov svetovni rekord, razlika tudi minuto do dve. In temu verjamem, saj tudi sama – jaz dobivam športne copate od Pume – v vseh teh letih, sezonah vidim velik napredek. Je pa seveda res, da če želijo ostati konkurenčni, morajo iti s tem trendom in tehnologijo naprej tudi ostala podjetja, zato mislim, da dejansko ni velikih razlik med samimi znamkami. Vsi ti najsodobnejši copati so na zelo visoki ravni in mislim, da bo šlo to v prihodnosti samo še navzgor," o tem pravi slovenska šampionka.

Že vsak vrhunski športnik ima prehranskega svetovalca

Kot predstavnica nove, mlajše generacije sledi trendom in uporablja vse znanje in opremo, ki ji je dandanes na voljo. V vrhunskem športu zdaj odločajo podrobnosti, od prehrane do sodobnih metod treninga. In atletika kot kraljica športov je seveda tudi poligon za nova znanja. "To so zelo pomembne stvari, da. Rekla bi, da ima danes že vsak vrhunski športnik osebnega prehranskega svetovalca. To je enostavno neizogibno, ker s prehrano se res da veliko pomagati k boljši regeneraciji, boljšemu treningu in posledično tudi boljšim izidom na tekmi. Tu pa bi rada poudarila, da imam tudi izjemno srečo, da imam tako dobrega trenerja, da se konstantno izobražuje, ker se je tudi sam način treninga popolnoma spremenil v zadnjih nekaj letih. Verjamem, da če bi moj trener še izvajal način, ki ga je mogoče leta 2017, ne bi bilo takšnega napredka, kot ga imamo zdaj v naši skupini. Jaz imam za vse to zelo lepo poskrbljeno, tudi kar zadeva prehrano in fizioterapije in vse preostalo. Lepo skrbim za svoje telo, da mi bo lahko še dolga leta služilo," je izpostavila tudi strokovnost trenerja Tevža Korenta.

Kdaj pa bo tekla na prvem maratonu? "Za zdaj ne morem še nič obljubiti oziroma napovedati." Foto: Aleš Fevžer

Na vsakem polmaratonu boljša

Klara Lukan je zdaj slovenska rekorderka v stadionskih tekih na dva tisoč, tri tisoč in pet tisoč metrov ter v cestnih na pet, deset in 21 kilometrov. V polmaratonu je državni rekord Helene Javornik (1;09:22 iz leta 2004) popravila že konec lanskega oktobra v Valencii, kjer je na svojem prvem 21-kilometrskem teku zabeležila čas 1;08:03. 15. marca letos je v Malagi mejnik premaknila na 1;06:43. In to je bil šele njen drugi polmaraton v karieri. "Letos imam še en polmaraton v načrtu na svetovnem prvenstvu. Tam sicer težko govorim, da bo prišlo do nekega državnega rekorda, ker prvenstvo je le malo drugačno v smislu taktike, ampak ja, mi je tudi ta razdalja zelo všeč. Sem pa na njej za zdaj še precej neizkušena. Moram pa priznati, da sem bila na svojem drugem polmaratonu že precej boljša v smislu jemanja gelov in vsega tega. Pričakujem, da bom iz tekme v tekmo bolj suverena."

In koliko polovičk bo še odtekla, preden se bo lotila kraljevskega teka? "Težko rečem, s trenerjem bova še videla, kako bo šlo s treningom in samo kilometražo. Za zdaj ne morem še nič obljubiti oziroma napovedati, kdaj bom stopila tudi na maratonsko stezo," pravi.

S študijem se sprošča

Ob teku je uspešno zaključila študij biotehnologije, nato pa lani postala še magistrica poslovnih ved. Zdaj jo mika doktorski študij na ekonomski fakulteti. "Če se bom organizirala, mislim, da je tudi to popolnoma izvedljivo," pravi, ob tem pa poudarja, da študij ob vrhunskem športu zanjo ni dodatna obremenitev, pač pa celo neke vrste sprostitev. Pomemben del sodobnih metod treninga je namreč tudi kakovosten počitek in sama je našla imeniten recept. "Ravno ta drugi del, torej nešportni del mojega življenja, izobraževanje in pa tudi delo, ki ga imam, me sprošča. S tem se odklopim iz športa. Dejansko mi ne povzroča stresa, kajti vso to delo 'online' mi popolnoma ustreza. In če mi fizično ni treba nikamor iti in sem lahko samo v svojem stanovanju za računalnikom, se prav lepo spočijem. Ne premikam se veliko in se regeneriram. Tako da meni ta način zelo ustreza."

Deluje pa tudi obratno. Na dolgih tekih, ki so lahko zaradi ponavljajočih se gibov dolgočasni za um, si misli zaposluje s študijsko snovjo. "Da, to je res, sploh ko imam kakšen daljši tek, razmišljam o tem, kaj imam za postoriti. In ja, medtem ko sem se izobraževala, sem si večkrat v glavi ponavljala stvari. Dejansko je tek en sam dolgčas in eno samo ponavljanje, zato je nekako treba zaposliti možgane."

Preberite še: