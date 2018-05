... leta 1972 je Ajax v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) z dvema goloma Johana Cruyffa v drugem polčasu premagal milanski Inter z 2:0 in postal evropski prvak. To je bil drugi v nizu treh evropskih naslovov tega slovitega nogometnega kluba iz Amsterdama, ki je evropski prvak še četrtič v svoji zgodovini postal leta 1995.

S klopi ga je takrat na štadionu De Kuip v Rotterdamu, kjer se je zbralo 67 tisoč ljudi, vodil Romun madžarskih korenin Stefan Kovacs. To tekmo so mnogi analitiki označili za morda vrhunec totalnega nogometa, ki so ga takrat uvedli pri Ajaxu in na Nizozemskem. Ajax je v finalu vseskozi napadal, medtem ko se je Inter na vse pretege branil, da ne bi doživel prave katastrofe.

Zgodilo se je še ...

Leta 1981 je umrl nekdanji madžarski nogometni reprezentant Gyula Lorant, ki je leta 1950 osvojil olimpijsko zlato, dve leti kasneje pa izgubil v finalu svetovnega prvenstva.

Leta 1986 sta se na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva v Mehiki na štadionu Azteca v Ciudadu de Mexicu pomerili Bolgarija in Italija ter se razšli z remijem z 1:1.

Leta 1995 so nogometaši Olimpije v zadnjem krogu slovenskega prvenstva premagali Jadran s 5:0 in postali državni prvaki.

Leta 1997 sta se v ekshibicijskem teku na 150 metrov pomerila Kanadčan Donovan Bailey, takratni svetovni rekorder v teku na 100 metrov, in Američan Michael Johnson, svetovni rekorder v teku na 200 in pozneje tudi na 400 metrov. Zmagal je Bailey ter zaslužil kar milijon in pol ameriških dolarjev.

Leta 2001 je slovenski kolesar Zoran Klemenčič v 12. etapi slovite kolesarske Dirke po Italiji osvojil drugo mesto.

Leta 2002 se je s tekmo med Senegalom in Francijo, ki je branila naslov izpred štirih let, začelo 17. nogometno svetovno prvenstvo na Japonskem in v Južni Koreji. Že takoj se je zgodilo veliko presenečenje, saj so Afričani zmagali z 1:0.

Leta 2004 je etiopski atlet Kenenisa Bekele na mitingu v Hengelu na Nizozemskem 5000 metrov pretekel v času 12:37,35 in postavil nov svetovni rekord.

Leta 2006 je slovenska nogometna reprezentanca v Celju na prijateljski tekmi gostila Trinidad in Tobago, ki se je pripravljal na svetovno prvenstvo v Nemčiji, na katerem je kasneje nastopil prvič v zgodovini države. Ekipa Branka Oblaka je zmagala s 3:1, junak tekme pa je bil Milivoje Novakovič, ki je v tretjem nastopu za izbrano vrsto dosegel "hat-trick".

Leta 2007 je Črna gora kot 208. članica vstopila v svetovno nogometno družino – Fifa. Na svoji prvi uradni tekmi je z rezultatom 2:1 premagala izbrano vrsto Madžarske. Zadela sta Mirko Vučinić in Igor Burzanović.

Rodili so se:

1954 – nekdanji grški nogometaš Thomas Mavros

1964 – nekdanji francoski atlet, šprinter čez ovire Stephane Caristan

1972 – nekdanji norveški smučar tekač Frode Estil

1975 – nekdanji finski smučarski skakalec Toni Nieminen

1977 – nekdanji italijanski plavalec Domenico Fioravanti

1977 – italijanski nogometaš Daniele Bonera

1984 – ameriški košarkar Nate Robinson

1986 – nizozemski kolesar Robert Gesink

1989 – nizozemski nogometaš Bas Dost

1989 – nemški nogometaš Marco Reus