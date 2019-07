Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliver/Getty Images

... leta 1976 je komaj 14-letna romunska telovadka Nadia Comaneci osupnila gimnastični svet.

Na olimpijskih igrah v Montrealu je pred natanko 43 leti svojo vajo na dvovišinski bradlji izvedla brezhibno in si kot prva telovadka v zgodovini tekmovanj petih krogov prislužila popolno oceno 10.

Najstnica je presenetila organizatorje in vodilne može Mednarodnega olimpijskega komiteja. Opremljevalec z digitalnimi zasloni Omega SA, na katerih so prikazovali ocene, je MOK še pred OI vprašal, ali pri gimnastiki potrebujejo nov zaslon s štirimi prostori za oceno, a so vodilni vztrajali, da popolna 10,00 ni mogoča.

Drobna Romunka si je zaradi pomanjkanja prostora na digitalni tabli tako prislužila oceno 1,00, ki je sprva zmedla tudi gledalce, a so ti hitro ugotovili, za kaj gre, in s stoječimi ovacijami pozdravili prvo olimpijsko popolno desetico.

Comanecijeva je sicer iz Montreala odnesla kar pet odličij, tri zlata, eno srebrno in eno bronasto. Še danes ena od najbolj poznanih telovadk je kariero končala leta 1981.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1897 je bil v Parizu zgrajen štadion Park princev, na katerem tekme igra PSG, trenutno pa sprejme 45.500 navijačev.

Leta 1926 je zmagovalec jubilejne, 20. Dirke po Franciji, ki je bila s 5.745 kilometri najdaljša v zgodovini Toura, postal eden od najboljših kolesarjev 20. letih preteklega stoletja, Belgijec Lucien Buysse.

Leta 1971 je brazilski nogometaš Pelé z rojstnim imenom Edson Arantes do Nascimento odigral svojo zadnjo tekmo za brazilsko reprezentanco, in sicer v prijateljskem srečanju z ekipo Jugoslavije. Tekmo je na stadionu Maracana v Riu de Janeiru spremljalo 150 tisoč gledalcev, končala pa se je z neodločenim izidom 2:2.

Leta 1999 je Brazilija v finalu južnoameriškega pokala (Copa America) s 3:0 premagala Urugvaj. Gole za Karioke sta zabila Ronaldo in Rivaldo, ki se je med strelce vpisal dvakrat.

Rodili so se …

1940 – nekdanji jeseniški hokejist in reprezentant Jugoslavije Franc Smolej

1955 – nekdanja namiznoteniška igralka in reprezentantka Sonja Verstovšek-Kervina

1968 – nekdanji rokometaš Tomaž Jeršič

1971 – nekdanji košarkar Penny Hardaway

1975 – igralec bejzbola Torii Kedar Hunter

1979 – nekdanji igralec ameriškega nogometa Deion Branch

1982 – slovenski košarkar Dejan Dunovič

1989 – hokejist severnoameriške lige NHL Jamie Benn

1990 – mehiški boksar Santos Saúl Álvarez Barragán