Sobotni kriterij za pokal Tadeja Pogačarja je bil odličen prikaz vse večje popularizacije kolesarskega športa pri nas. Štartne številke na dirki v Komendi si je pripelo rekordnih 371 kolesarjev in kolesark, med njimi tudi šest kolesarjev svetovne serije. Kako optimistični smo lahko glede slovenske kolesarske prihodnosti, smo vprašali Tadeja Pogačarja, ki ima brez dvoma veliko pri tem, da kolesarstvo v Sloveniji v zadnjih letih uživa tako visok status.

"Slovensko kolesarstvo se res lepo razvija, kar se najbolje vidi pri najmlajših. Vse več jih vstopa v klube, tekmuje in kaže zanimanje za kolesarjenje. In več ko je otrok v kolesarstvu, večja je možnost, da bo kdo od njih dovolj trmast in vztrajen, da bo prišel do članske kategorije in mu bo uspelo," je prepričan Tadej Pogačar, ki je v soboto s svojim nastopom in zmago na domačem kriteriju v Komendi navdušil nepregledno množico navijačev, ki je v Komendo prišla pozdravit najboljšega kolesarja zadnjega obdobja, za mnoge tudi najboljšega v zgodovini.

"Za prihodnost se nam ni treba bati, treba pa bo vlagati v širitev in nadgradnjo sistema"

Šestindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi je prepričan, da se nam za prihodnost slovenskega kolesarstva ni treba bati, treba pa bo vlagati v širitev in nadgradnjo sistema, saj je povpraševanje veliko. Sam je veliko storil že s tem, da je podprl mlajše kolesarske kategorije pri Kolesarskem klubu Rog, ki nastopajo pod imenom Pogi Team, njegova zaročenka Urška Žigart pa podobno prispeva k razvoju dekliške in ženske ekipe Pika Team.

Izjemni uspehi trenutne generacije pritisk ali motivacija za rodove, ki prihajajo?

Foto: Nebojša Tejić/STA Pogačarja smo vprašali še, ali meni, da izjemni uspehi trenutne generacije, ko že peto mesto na Tour de Franceu za navijače kmalu ne bo več dovolj, za rodove, ki šele prihajajo, predstavljajo pritisk in breme ali dodatno motivacijo. Tako odgovarja: "Tudi mi, ki dirkamo na najvišji ravni, ves čas čutimo pritisk, da moramo znova upravičiti pretekle rezultate. Enako velja za mlajše. Za nekatere je to pritisk, za druge pa dodatna motivacija, saj prek nas vidijo, da to ni nek drug, nedosegljiv svet, ampak priložnost, ki jo lahko izkoristijo tudi sami."

Generacije, ki se šele razvijajo, bi lahko svoj zvezdniški trenutek doživele leta 2029, ko bo, če bo slovenska pobuda o organizaciji prvih treh etap Toura v Sloveniji obrodila sadove, Tour prvič v zgodovini obiskal Slovenijo. Kako Pogačar gleda na to pobudo in kaj meni o stroških organizacije Toura v Sloveniji, ki se vsaj za zdaj vrtijo okoli deset in 12 milijonov evrov?

Pogačar podpira namero o gostovanju Toura v Sloveniji

"Za slovenski šport in rast kolesarstva bi bilo to izjemno," je prepričan prvi kolesar sveta. "Ko sem bil star deset let, smo lahko le sanjali o tem, da bi šli na Giro ali Tour pogledat etapo. Bilo je daleč in marsikdo si tega ni mogel privoščiti. Če bi bil Tour v Sloveniji takrat, bi se mi ta svet zdel še bližje in bi želel še hitreje napredovati v kolesarstvu," je priznal Pogačar.

Glede stroškov gostovanja in o tem, ali so smiselni, ni želel špekulirati. "Vse je relativno, za nekoga je to drago, za drugega ne. Vsekakor pa se veselim, da bo Grand Départ v Sloveniji," je še enkrat javno potrdil, da podpira idejo o gostovanju največje etapne dirke na svetu.

Ali bo tudi sam stal na štartu, bo pokazal čas. Slovenski šampion namreč ne skriva, da že zdaj odšteva leta do športne upokojitve. Leta 2029 bo star 31 let, kar je nekdaj veljajo za najboljša leta vrhunskega kolesarja. Pogodba z ekipo UAE Emirates se mu izteče leto pozneje.

