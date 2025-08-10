Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Nedelja,
10. 8. 2025,
18.00

Osveženo pred

2 uri, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Tour de France Tour de France Dirka po Franciji UAE Emirates Komenda Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 10. 8. 2025, 18.00

2 uri, 26 minut

Pogačar o prihodnosti slovenskega kolesarstva: Več ko je otrok, večja je možnost, da bo kdo od njih dovolj trmast, da mu uspe

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tadej Pogačar Komenda | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Sobotni kriterij za pokal Tadeja Pogačarja je bil odličen prikaz vse večje popularizacije kolesarskega športa pri nas. Štartne številke na dirki v Komendi si je pripelo rekordnih 371 kolesarjev in kolesark, med njimi tudi šest kolesarjev svetovne serije. Kako optimistični smo lahko glede slovenske kolesarske prihodnosti, smo vprašali Tadeja Pogačarja, ki ima brez dvoma veliko pri tem, da kolesarstvo v Sloveniji v zadnjih letih uživa tako visok status.

Tadej Pogačar
Sportal Močne besede Pogačarja glede konca kariere #video

"Slovensko kolesarstvo se res lepo razvija, kar se najbolje vidi pri najmlajših. Vse več jih vstopa v klube, tekmuje in kaže zanimanje za kolesarjenje. In več ko je otrok v kolesarstvu, večja je možnost, da bo kdo od njih dovolj trmast in vztrajen, da bo prišel do članske kategorije in mu bo uspelo," je prepričan Tadej Pogačar, ki je v soboto s svojim nastopom in zmago na domačem kriteriju v Komendi navdušil nepregledno množico navijačev, ki je v Komendo prišla pozdravit najboljšega kolesarja zadnjega obdobja, za mnoge tudi najboljšega v zgodovini.

Jurij Kern, župan občine Komenda
Sportal Župan Komende: Verjamem, da bodo tudi čez 50 let vsi vedeli, kdo je Pogačar

"Za prihodnost se nam ni treba bati, treba pa bo vlagati v širitev in nadgradnjo sistema"

Šestindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi je prepričan, da se nam za prihodnost slovenskega kolesarstva ni treba bati, treba pa bo vlagati v širitev in nadgradnjo sistema, saj je povpraševanje veliko. Sam je veliko storil že s tem, da je podprl mlajše kolesarske kategorije pri Kolesarskem klubu Rog, ki nastopajo pod imenom Pogi Team, njegova zaročenka Urška Žigart pa podobno prispeva k razvoju dekliške in ženske ekipe Pika Team. 

Izjemni uspehi trenutne generacije pritisk ali motivacija za rodove, ki prihajajo?

Tadej Pogačar kriterij | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA Pogačarja smo vprašali še, ali meni, da izjemni uspehi trenutne generacije, ko že peto mesto na Tour de Franceu za navijače kmalu ne bo več dovolj, za rodove, ki šele prihajajo, predstavljajo pritisk in breme ali dodatno motivacijo. Tako odgovarja: "Tudi mi, ki dirkamo na najvišji ravni, ves čas čutimo pritisk, da moramo znova upravičiti pretekle rezultate. Enako velja za mlajše. Za nekatere je to pritisk, za druge pa dodatna motivacija, saj prek nas vidijo, da to ni nek drug, nedosegljiv svet, ampak priložnost, ki jo lahko izkoristijo tudi sami."

Generacije, ki se šele razvijajo, bi lahko svoj zvezdniški trenutek doživele leta 2029, ko bo, če bo slovenska pobuda o organizaciji prvih treh etap Toura v Sloveniji obrodila sadove, Tour prvič v zgodovini obiskal Slovenijo. Kako Pogačar gleda na to pobudo in kaj meni o stroških organizacije Toura v Sloveniji, ki se vsaj za zdaj vrtijo okoli deset in 12 milijonov evrov?

Pogačar podpira namero o gostovanju Toura v Sloveniji

"Za slovenski šport in rast kolesarstva bi bilo to izjemno," je prepričan prvi kolesar sveta. "Ko sem bil star deset let, smo lahko le sanjali o tem, da bi šli na Giro ali Tour pogledat etapo. Bilo je daleč in marsikdo si tega ni mogel privoščiti. Če bi bil Tour v Sloveniji takrat, bi se mi ta svet zdel še bližje in bi želel še hitreje napredovati v kolesarstvu," je priznal Pogačar.

Glede stroškov gostovanja in o tem, ali so smiselni, ni želel špekulirati. "Vse je relativno, za nekoga je to drago, za drugega ne. Vsekakor pa se veselim, da bo Grand Départ v Sloveniji," je še enkrat javno potrdil, da podpira idejo o gostovanju največje etapne dirke na svetu.

Ali bo tudi sam stal na štartu, bo pokazal čas. Slovenski šampion namreč ne skriva, da že zdaj odšteva leta do športne upokojitve. Leta 2029 bo star 31 let, kar je nekdaj veljajo za najboljša leta vrhunskega kolesarja. Pogodba z ekipo UAE Emirates se mu izteče leto pozneje.

Preberite še:

Tadej Pogačar Komenda kriterij
Sportal Pogačar na domačo dirko povabil vse, ki jih ima v imeniku. In zmagal! #video
Brandon McNulty
Sportal Odločila zadnja etapa, dirko dobil Pogačarjev kolega
Tadej Pogačar Komenda
Sportal Pogačar se ni mogel izogniti vprašanju o Šešku. Kaj je povedal?
Tour de France Tour de France Dirka po Franciji UAE Emirates Komenda Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.