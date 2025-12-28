Slovenski rokometaš Nik Henigman in Eva Cerar, hči nekdanjega premierja Mira Cerarja, sta letošnje leto sklenila na najlepši način – s poroko. Večno zvestobo sta si obljubila na Primorskem, kot sta razkrila, pa so morali svatje nositi obleke v rdeči barvi, saj je bil celoten ambient v znamenju praznikov.

Da se bosta poročila, sta se odločila šele poleti, pri organizaciji poročnega slavja pa jima je pomagala Satin Papež, ki je načrtovala tudi poroko premierja Goloba. Papež je na svojem profilu na družbenih omrežjih objavila nekaj utrinkov sobotne poroke.

Par je v zvezi že nekaj let, skupaj pa imata tudi dve hčerki. Starejša Leni se je rodila maja 2023, mlajša Lili pa decembra lani.

Eva Cerar je diplomirana dietetičarka, na svojem poslovnem profilu Prehrana za ženske objavlja nasvete o prehrani za zanositev, nosečnost, hormonska neravnovesja, izgubo telesne mase in menopavzo.

Z rokometašem Nikom Henigmanom, ki trenutno igra za makedonski rokometni klub Eurofarm Pelister, sta se pred meseci preselila v Makedonijo, pred tem pa sta živela v francoskem Chartresu, na Azurni obali in na Madžarskem. Henigman je tudi član slovenske rokometne reprezentance.

