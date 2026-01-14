Zavrnili so mu oddajo v omrežje. Danes pravi, da bi se odločil enako.

Ko je Boris iz Ljubljane začel razmišljati o sončni elektrarni, je imel jasen cilj: zagotoviti dovolj energije za toplotno črpalko in električni avtomobil ter dolgoročno znižati stroške elektrike. A pot do samooskrbe ni bila povsem običajna. Ker od distribucijskega operaterja ni prejel soglasja za oddajo elektrike v omrežje, se je odločil za drugačen pristop, popolnoma samostojen off-grid sistem. Danes z energijo upravlja brez oddaje v omrežje, s pomočjo hranilnika in pametnega nadzora, ki mu omogoča, da ima porabo ves čas pod nadzorom. Kako takšen sistem deluje v praksi in zakaj se je izkazal za pravo rešitev, razkrivamo v nadaljevanju.

Foto: Osebni arhiv

Sončna elektrarna? Vsekakor ob veliki porabi elektrike.

Borisova odločitev za sončno elektrarno je izhajala iz zelo konkretnih potreb doma. Ogrevanje s toplotno črpalko in polnjenje električnega avtomobila sta pomenila, da bo poraba elektrike v prihodnje le še naraščala, zato je želel rešitev, ki bo dolgoročno zanesljiva in stroškovno vzdržna. Sončna elektrarna se mu je zdela logičen korak, saj omogoča, da del energije proizvede sam in jo porabi tam, kjer jo najbolj potrebuje.

Ob tem je Borisa pri odločitvi vodila tudi okoljska komponenta. Z lastno proizvodnjo elektrike je želel zmanjšati ogljični odtis gospodinjstva in prispevati k bolj trajnostnemu načinu bivanja. Kot pravi, odločitev ni bila impulzivna, temveč premišljena kombinacija ekonomskih in okoljskih razlogov, ki so se z njegovim življenjskim slogom naravno povezali v eno rešitev.

Foto: Osebni arhiv

Brez soglasja, a vseeno brez dvomov

Ko je Boris začel postopek za postavitev sončne elektrarne, je naletel na oviro, s katero se srečuje vse več gospodinjstev. Od distribucijskega operaterja namreč ni prejel soglasja za oddajo elektrike v omrežje. Namesto da bi to razumel kot razlog za opustitev projekta, je situacijo vzel kot izziv in poiskal drugačno rešitev.

Odločil se je za off-grid sistem sončne elektrarne s hranilnikom podjetja NGEN, torej sončno elektrarno, ki deluje brez oddaje viškov v omrežje. Kot pravi, ob tem ni imel večjih dvomov. Želel je sistem, ki bo deloval neodvisno od omejitev omrežja in mu omogočil zanesljivo oskrbo doma z energijo, tudi če se razmere na trgu ali v omrežju spremenijo. Prav ta neodvisnost je zanj postala ena ključnih prednosti samooskrbe.

Z ustrezno zasnovanim sistemom in dovolj zmogljivim hranilnikom je mogoče energijo proizvajati, shranjevati in porabljati lokalno, povsem v skladu s potrebami gospodinjstva.

Za kakšen samooskrbni sistem se je odločil?

Foto: Osebni arhiv Borisov dom je danes opremljen s sončno elektrarno 10,8 kilovata vršne moči, ki deluje v kombinaciji z baterijskim hranilnikom s kapaciteto 31,08 kilovatne ure. Ker nima soglasja za oddajo elektrike v omrežje, je sistem zasnovan kot popolnoma off-grid, kar pomeni, da vsa proizvedena energija ostane znotraj gospodinjstva. Ključno vlogo pri tem ima prav hranilnik, ki omogoča shranjevanje viškov elektrike in njihovo uporabo takrat, ko sonca ni.

Samooskrbni sistem podjetja NGEN v Borisovi družini uporabljajo od pomladi 2025, zato so še v fazi spoznavanja in prilagajanja. Kljub temu Boris poudarja, da že zdaj deluje stabilno in predvidljivo. Sončna elektrarna pokriva osnovne potrebe doma, hranilnik pa poskrbi za zanesljivo oskrbo tudi v večernih in nočnih urah, ko proizvodnje ni.

Poraba prej in danes

Pred postavitvijo sončne elektrarne je Boris za elektriko na letni ravni porabil približno 2.010 evrov, kar je bilo povezano predvsem z visoko porabo elektrike zaradi ogrevanja s toplotno črpalko in polnjenja električnega vozila. Prav ti stroški so bili eden izmed ključnih razlogov, da je začel razmišljati o lastni proizvodnji energije in večjem nadzoru nad porabo.

Foto: NGEN D.O.O.

Ker sistem uporablja šele nekaj mesecev, pravi, da je za konkretne primerjave še prezgodaj. Prave učinke bo mogoče oceniti šele po zaključku celotnega letnega cikla, ko bo znano, kako se off-grid sistem obnese v vseh letnih časih, tudi v zimskih mesecih. Kljub temu že zdaj opaža, da se je njegov odnos do porabe energije spremenil. Energijo uporablja bolj zavestno, porabo prilagaja razpoložljivosti lastne proizvodnje in, kar je ključno, stroški so postali predvidljivejši.

Tabela prikazuje, da je Borisovo gospodinjstvo v obdobju od sredine meseca maja pa do konca koledarskega leta porabila približno 7.800 kWh, od tega le 3.000 kWh iz omrežja (večinoma v mesecu novembru in decembru, ko je proizvodnja nižja, poraba pa višja). Foto: NGEN D.O.O.

SG Connect: kakovosten in jasen nadzor nad delovanjem samooskrbnega sistema

Pri sistemu, ki deluje brez oddaje v omrežje, je dober pregled nad energijo še toliko pomembnejši. Boris pravi, da mu pri tem največ pomeni prav pametno upravljanje prek aplikacije SG Connect, ki mu v vsakem trenutku pokaže, koliko energije proizvaja sončna elektrarna, koliko je shranjene v bateriji in kako poteka poraba v hiši. Aplikacija mu omogoča, da sistem razume in spremlja, ne da bi bil ves čas aktivno vpleten v upravljanje.

Preglednost mu pomaga tudi pri vsakodnevnih odločitvah. Na podlagi podatkov v aplikaciji lažje presodi, kdaj je pravi trenutek za večje porabnike ali polnjenje električnega avtomobila. SG Connect mu tako ne narekuje ravnanja, temveč mu daje informacije, na podlagi katerih lahko sam sprejme odločitve.

Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja performance oddelka na sedežu podjetja NGEN Foto: Jan Lukanović

SG Connect: pametno omrežje, ki poenostavi upravljanje energije Pametno omrežje SG Connect uporabniku omogoča jasen in pregleden vpogled v delovanje sončne elektrarne, hranilnika in porabe v domu. Aplikacija je zasnovana intuitivno, zato je primerna tudi za tiste, ki si želijo predvsem zanesljiv sistem, ne pa dodatnih obveznosti. Uporabnik ima z njo vse ključne informacije vedno zbrane na enem mestu, kar mu omogoča, da energijo razume in spremlja takrat, ko to sam želi, brez dejanske potrebe po stalnem nadzoru. Da je bistvo SG Connect v samodejnem delovanju, poudarja tudi Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja performance oddelka na sedežu podjetja NGEN. Za Siol.net je pojasnila, da aplikacija ni zapleten tehnološki pripomoček, temveč pametno orodje, ki se prilagaja uporabniku: "To ni znanstvena fantastika. Sistem se uči navad uporabnikov, spremlja vremenske razmere, porabo in proizvodnjo ter poskrbi, da energija kroži tam, kjer jo dom najbolj potrebuje." Po njenih besedah je prihodnost energetike prav v tem, da tehnologija razbremeni uporabnika in hkrati zagotovi čim boljši izkoristek vsake proizvedene kilovatne ure. Če so morali uporabniki v preteklosti sami razmišljati, kdaj vklopiti posamezne naprave ali kako razporediti porabo, danes to v ozadju opravi SG Connect. Sistem energijo upravlja samodejno, uporabniku pa omogoča več udobja, preglednosti in občutek, da ima domači energetski sistem resnično pod nadzorom.

Rešitev za off-grid delovanje

Boris pravi, da je s svojo odločitvijo zelo zadovoljen. Sistem deluje tako, kot je pričakoval, in mu omogoča stopnjo energetske neodvisnosti, ki jo je iskal že na začetku. Kljub temu da je šlo za zahtevnejši, off-grid primer, se je izkazalo, da je bila rešitev pravilno zasnovana in dobro prilagojena njegovemu domu ter življenjskemu slogu.

Zadovoljen je tudi s podporo podjetja NGEN, predvsem z jasnimi pojasnili, preglednostjo sistema in možnostjo nadzora, ki mu jo daje SG Connect. Kot pravi, je pomembno, da uporabnik razume, kaj se z energijo v domu dogaja, in da se lahko na sistem zanese.

Prav zaradi teh izkušenj podjetje NGEN brez zadržkov priporoča tudi drugim, ki razmišljajo o samooskrbi, še posebej vsem tistim, ki se soočajo s podobnimi omejitvami glede oddaje elektrike v omrežje.

