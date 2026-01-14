V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na ruske obmejne regije sta bila ubita dva človeka, več ljudi je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Ena oseba je umrla v regiji Rostov, druga v regiji Belgorod. Ponoči je zračne napade na Ukrajino nadaljevala tudi Rusija.

V mestu Rostov na Donu na jugu Rusije je napad z droni povzročil požar v stanovanjski stavbi, kjer so v enem od stanovanj našli zoglenelo truplo moškega, je na Telegramu zapisal guverner regije Juri Sljusar. Drugod v regiji Rostov so bile v napadih ranjene še štiri osebe, vključno s štiriletnim otrokom, požari so izbruhnili na več industrijskih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V obmejni regiji Belgorod pa je dron zadel vozilo ter ob tem ubil žensko in ranil moškega, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Regija je pogosto tarča povračilnih ukrajinskih napadov z droni, ta teden se je na tem območju že zgodil obsežen izpad elektrike.

Ruska zračna obramba je ponoči po navedbah obrambnega ministrstva prestregla 48 ukrajinskih dronov. Od tega je bilo 25 dronov sestreljenih nad regijo Rostov, 13 nad Stavropolom, pet nad Brjanskom, trije nad Krimom ter po eden nad Kurskom in Belgorodom, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Napade nadaljevala tudi Rusija

Napade je ponoči nadaljevala tudi Rusija. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je ruska vojska izstrelila 113 dronov in tri balistične rakete. Eno raketo in 89 dronov je ukrajinska vojska nevtralizirala, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V enem izmed ruskih napadov je danes zjutraj v kijevskem okrožju Obolonski zagorela stanovanjska stolpnica, navajajo lokalne oblasti. Zaradi obsežnega napada na Krivi Rog v regiji Dnipropetrovsk je medtem več kot 45 tisoč gospodinjstev ostalo brez elektrike in več kot 700 hiš brez ogrevanja.