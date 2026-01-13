Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
13. 1. 2026,
14.06

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
novorojenček smrt Rusija porodnišnica

Torek, 13. 1. 2026, 14.06

30 minut

V Rusiji umrlo devet novorojenčkov. Porodnišnico zaprli.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Porodnišnica Rusija | Iz porodnišnice so sporočili, da jo začasno zapirajo. | Foto Guliverimage

Iz porodnišnice so sporočili, da jo začasno zapirajo.

Foto: Guliverimage

Med novoletnimi prazniki je v porodnišnici v mestu Novokuzneck v Kemerovski regiji umrlo devet novorojenčkov, je potrdil regionalni minister za zdravje Andrej Tarasov.

"Trenutno preiskujemo okoliščine primera. Na terenu je bila komisija ministrstva za zdravje, ki je ocenila situacijo in zagotovila, da se kaj takega ne bo ponovilo. Uradne informacije bomo objavili po končani preiskavi," je povedal Tarasov.

Porodnišnica začasno zaprta

Predhodno so mediji poročali, da je v eni od dveh porodnišnic v Novokuznecku umrlo najmanj šest novorojenčkov. Danes so iz porodnišnice sporočili, da jo zaradi lokalnih epidemioloških razmer in povečanja števila okužb dihal začasno zapirajo. 

Zvezna služba za nadzor varstva pravic potrošnikov in človekovega dobrega počutja (ruski organ za sanitarni in epidemiološki nadzor) in Zvezna služba za nadzor v zdravstvu (organ za zdravstveni nadzor) sta pregledali porodnišnico, da bi ugotovili, ali ustanova "spoštuje zakonodajo na področju zdravstvenega varstva, varstva pravic mladoletnikov ter epidemiološke norme in zahteve".

Po pregledu so lokalni preiskovalci začeli kazensko preiskavo po 293. členu ruskega kazenskega zakonika, ki obravnava malomarno ravnanje.

Srbska policija
Novice Mrtvega novorojenčka našli na ulici, sto metrov stran okrvavljeno žensko
Nosečnica
Novice 20-letnica, ki je novorojenčka odvrgla na nadstrešek, ni vedela, da je noseča
Avstrijska policija
Novice Grozljivo: Hrvatica v Avstriji novorojenčka odvrgla na nadstrešek
novorojenček smrt Rusija porodnišnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.