V Rusiji umrlo devet novorojenčkov. Porodnišnico zaprli.

Med novoletnimi prazniki je v porodnišnici v mestu Novokuzneck v Kemerovski regiji umrlo devet novorojenčkov, je potrdil regionalni minister za zdravje Andrej Tarasov.

"Trenutno preiskujemo okoliščine primera. Na terenu je bila komisija ministrstva za zdravje, ki je ocenila situacijo in zagotovila, da se kaj takega ne bo ponovilo. Uradne informacije bomo objavili po končani preiskavi," je povedal Tarasov.

Porodnišnica začasno zaprta

Predhodno so mediji poročali, da je v eni od dveh porodnišnic v Novokuznecku umrlo najmanj šest novorojenčkov. Danes so iz porodnišnice sporočili, da jo zaradi lokalnih epidemioloških razmer in povečanja števila okužb dihal začasno zapirajo.

Zvezna služba za nadzor varstva pravic potrošnikov in človekovega dobrega počutja (ruski organ za sanitarni in epidemiološki nadzor) in Zvezna služba za nadzor v zdravstvu (organ za zdravstveni nadzor) sta pregledali porodnišnico, da bi ugotovili, ali ustanova "spoštuje zakonodajo na področju zdravstvenega varstva, varstva pravic mladoletnikov ter epidemiološke norme in zahteve".

Po pregledu so lokalni preiskovalci začeli kazensko preiskavo po 293. členu ruskega kazenskega zakonika, ki obravnava malomarno ravnanje.