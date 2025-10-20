Mrtvega novorojenčka našli na ulici, sto metrov stran okrvavljeno žensko

Novi Sad je pretresla novica o novorojenčku, ki so ga v ponedeljek zjutraj našli mrtvega na ulici. Neznana ženska se je zatekla na hodnik stavbe, tam rodila otroka in ga pustila na travi ob ulici.

Priče so opisale, kako je ženska rodila otroka na hodniku stavbe in novorojenčka pustila na travi ob ulici.

"Kaj se dogaja v naši soseski? Ne morem razumeti, kako je nekdo lahko storil kaj takega. Pravijo, da je bil otrok mrtvorojen. Ženske ne poznamo, ne živi v naši stavbi, prišla je noter, ker so bila vrata odklenjena," je dejala ena od stanovalk in dodala, da je slišala, da je bila 39-letnica, ki je pustila otroka, pod vplivom alkohola.

Policija ispituje da li su kamere snimile trenutak kada je novorođenče ostavljeno u travi u Novom Sadu https://t.co/kIkd4z9W9U — nova.rs (@novarsonline) October 20, 2025

Po prvih informacijah je ženska vstopila na hodnik stavbe, kjer je rodila, nato pa otroka odnesla ven in ga pustila na travi pred vhodom. Čeprav je hodnik stavbe opran, so sledi grozljivega dogodka še vedno vidne - na beli steni ob vhodnih vratih je krvav odtis roke, v kotu stene pa kapljice krvi.

Žensko našli sto metrov stran

Priče navajajo, da je bil vhod v stavbo na Bulevarju carja Lazarja pred čiščenjem prekrit s krvjo, sledi pa so segale vse do mesta na travi, kjer je bil dojenček.

Sumijo, da se je 39-letnica po tem, ko je pustila novorojenčka, odpravila približno sto metrov stran, v drugo stavbo na Lovćenski ulici. Stanovalci so jo tam našli okrvavljeno pol ure po odkritju otrokovega trupla in takoj poklicali policijo. Žensko so aretirali in jo odpeljali na ginekološko kliniko.

Policijska preiskava poteka.

Srbski zavod za nujno medicinsko pomoč je sporočil, da so 39-letnico v spremstvu policije pripeljali na kliniko zaradi poroda zunaj porodnišnice. Ob sprejemu na kliniko je bila pacientka pri zavesti, manj komunikativna, z rednimi vitalnimi parametri. Po laboratorijski in radiološki preiskavi, pregledu in zdravstveni pomoči je bila pacientka v stabilnem splošnem stanju nameščena na oddelku za nadaljnje spremljanje in opazovanje, so sporočili.