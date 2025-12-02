Hervis jubilej: več kot pol stoletja športa in še vedno nori popusti

Hervis letos praznuje 55 let strasti do športa. To ni samo številka. To je zgodba o tem, kako gibanje povezuje generacije, od teka po mestnih ulicah do osvajanja gora, od družinskih izletov do resnih treningov. Pred nami je čas pristnih snežnih radosti, ki razveseljujejo majhne in velike. Izkoristite visoki jubilej in se opremite za svoje najljubše zimske dejavnosti, da bodo še prijetnejše, toplejše in varnejše.

Hervis ostaja zanesljiv partner za vsak korak na snegu. Njihova ponudba združuje preverjeno kakovost, skrbno izbrane znamke in strokovno svetovanje, ki olajša vsak nakup. V trgovinah vas pričaka prijazno osebje, ki zna razumeti vaše želje, prisluhniti vprašanjem in svetovati tako, da odidete domov zadovoljni in samozavestni.

Ker Hervis praznuje, praznujejo tudi kupci. Kampanja Praznuj 55 prinaša noro dobre popuste, posebne jubilejne artikle in ugodnosti, ki so na voljo le omejen čas. V ponudbi najdete izdelke, ki so del Hervisove zgodovine in tradicije — obutev, oblačila in opremo priznanih blagovnih znamk, pa tudi njihove cenjene lastne linije, kot sta Benger in Kilimanjaro. To je priložnost, ko se kakovost in cena združita v resnično neponovljivo ponudbo.

Pet zimskih športov in rekreacij, za katere se lahko v celoti opremite v Hervisu

1. Smučanje

Foto: Hervis

Za vse, ki pozimi živijo za trenutke, ko se zrak iskri, sneg škripa pod nogami in se bela strmina spremeni v čisti užitek. V Hervisu najdete smuči Elan, odlične smučarske čevlje Salomon in HEAD, varne čelade in tople smučarske jakne ter hlače Benger. Izberite opremo, ki nudi toplino, zaščito in stabilnost za brezskrbne spuste.

2. Sankanje Foto: Hervis

Najbolj igriva zimska rekreacija, ki poskrbi za nasmehe in tople spomine. V Hervisu izberite trpežne sani različnih velikosti, čelade za otroke ter nepremočljiva oblačila, ki zadržijo vlago in veter. Našli boste varno in vzdržljivo opremo, ki prenese vse skoke, zavoje in veseli vrisk.

3. Zimsko pohodništvo Foto: Hervis

Za tiste, ki obožujejo tiho naravo, rahlo škripanje snega pod čevlji in pogled na belo krajino. V Hervisu vas že čakajo pohodni čevlji z membrano Salomon, tople 3-v-1 jakne Kilimanjaro, termo majice in zanesljive pohodne palice. Prava oprema nudi toplino, stabilnost in zaščito, ki omogočata udobno raziskovanje zasneženih poti.

4. Zimski tek

Foto: Hervis

Tek ohranja svežo energijo tudi v hladnih dneh. V Hervisu najdete tekaške copate z boljšim oprijemom, tople pajkice, Champion trenirke, mehke kape, rokavice in reflektivne dodatke, ki povečajo vidnost. Lahka in funkcionalna oprema vam bo omogočila udoben tek brez nepotrebnega mraza.

5. Družinska rekreacija na snegu

Foto: Hervis

Skupni izleti so eden najlepših delov zime. V Hervisu vas pričakujejo nepremočljivi otroški kombinezoni, topla oblačila, čelade, snežne igrače in enostavne otroške smučke za prve zavoje. Hervis vam nudi prijazne cene in kakovost, ki omogočajo, da se v zimske dogodivščine poda cela družina.