Š. L.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
15.40

Liga NBA, 22. december

Dereck Lively uspešno prestal operacijo

Š. L.

Dereck Lively Dallas | Dereck Lively je uspešno prestal operacijo noge. | Foto Reuters

Dereck Lively je uspešno prestal operacijo noge.

Foto: Reuters

V noči na torek bo v ligi NBA na sporedu sedem tekem. Med drugim bodo na delu Dallas Mavericks, ki jih čaka srečanje z New Orleans Pelicans. Denver Nuggets bodo gostili Utah Jazz, prvaki Oklahome City Thunder pa se bodo pomerili z Memphis Grizzlies.

Dallas je trenutno na 11. mestu zahodne konference z izkupičkom 11-18, New Orleans Pelicans pa so 14. (7-22), a so dobili zadnje štiri zaporedne tekme. Mavericksi so na zadnji tekmi ob porazu s Philadelphio zadeli le tri trojke iz 18 poskusov, na drugi tekmi zapored pa so zadeli manj kot 20 odstotkov metov za tri. "Imeli smo še 18 izgubljenih žog, ob tem je imel tekmec še 20 skokov v napadu. Moramo biti boljši. Če bomo imeli tako veliko izgubljenih žog, tudi ne moremo imeti več metov," je po srečanju opozoril Jason Kidd.

Iz tabora Dallasa so sicer še sporočili, da je center Dereck Lively uspešno prestal operacijo na desni nogi, ekipi pa bo znova na voljo na začetku sezone 2026/27.

Prvaki Oklahome City Thunder so na zadnji tekmi proti Minnesoti Timberwolves izgubili šele tretjič v tej sezoni, zdaj pa jih čaka obračun z Memphis Grizzlies.

Trener Denverja zaradi neprimernih besed ob 35 tisoč dolarjev

Liga NBA je trenerja ekipe Denver Nuggets Davida Adelmana kaznovala s 35 tisoč dolarji (29.830 evrov). Trener bo moral plačati denarno kazen, ker je na tekmi s Houstonom v pogovoru s sodniki uporabljal "neprimerno besedišče", so zapisali na spletni strani lige. V nedeljo je Houston v Denverju zmagal s 115:101, Adelman pa se nikakor ni mogel sprijazniti s kriterijem sojenja. Sodnika sta trenerju zato dosodila drugo tehnično napako in je moral predčasno z igrišča. Tudi ob tem je imel neprimerne pripombe.

Liga NBA, 22. december:

Lestvici

