Luki Dončiću jo je nehote zagodel srbski prijatelj? #video

V ligi NBA bo v noči na ponedeljek odigranih šest tekem, v košarkarskem svetu pa najbolj odmeva vprašanje, kako hudo jo je na nedavni tekmi s Clippersi skupil Luka Dončić. Najboljši strelec tekmovanja in superzvezdnik Lakersov si je poškodoval mečno mišico in po prvem polčasu ni več nadaljeval srečanja. Zanj naj bi bil usoden udarec, ki ga je prejel od tekmeca, srbskega prijatelja Bogdana Bogdanovića. Iz tabora Jezernikov še niso sporočili, kako dolgo bi bil lahko odsoten 26-letni Slovenec.

Nedeljski spored lige NBA se začenja z matinejo med Atlanto in Chicagom. Vroči San Antonio, ki na zahodu zaostaja le za branilcem naslova Oklahoma City Thunder, bo gostoval pri skromnem Washingtonu, Houston, ki se bo na božični večer spopadel z Jezerniki, bo gostoval v Kaliforniji pri Sacramentu, nedavni zmagovalec pokala lige NBA New York pa bo v kultni dvorani Madison Square Garden gostil Miami.

V pričakovanju svežih novic iz Los Angelesa

Luka Dončić je dvoboj proti Clippersom končal pri 12 točkah, v drugem polčasu pa ni več stopil na parket. Foto: Guliverimage V košarkarskem svetu na drugi strani velike luže najmočneje odmeva vprašanje, koliko časa bo odsoten Luka Dončić. V taboru Jezernikov se o njej še niso kaj prida izjasnili. Niso še predstavili časovnice odsotnosti najboljšega strelca tekmovanja, ki je na zadnji tekmi v mestnem obračunu pri Clippersih odigral le prvi polčas.

Ob slabšem metu iz igre je dosegel 12 točk, dodal pet skokov in dve asistenci, po premoru pa ni nadaljeval srečanja. Trener JJ Redick o tem ni povedal nič konkretnega. Ko je imel Dončić nazadnje v tej sezoni zdravstvene težave, je zaradi poškodbe leve mečne mišice oktobra izpustil tri tekme. ESPN je po tekmi poročal, kako naj najnovejša poškodba ne bi bila povezana s tisto.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

To je nov udarec za Jezernike, ki že nekaj časa ne morejo računati na najmočnejšo zasedbo. Proti Clippersom so že tako manjkali trije člani začetne peterke Austin Reaves, Rui Hachimura in Deandre Ayton, odsoten je bil tudi rezervist Gabe Vincent, nato pa se je na seznam poškodovanih pridružil še Dončić. To je bil prehud udarec za Jezernike, ki so ob slabem metu iz igre, s 36 točkami, strelskim rekordom sezone, je izstopal le LeBron James, izgubili proti sicer v tej sezoni zelo neuspešnim Clippesom. Na srečo trenerja Redicka naj bi se že kmalu vrnila na parket Reaves in Ayton, Vincent pa naj ne bi bil odsoten več kot teden dni. Kaj pa Dončić? Uradnih informacij za zdaj še ni.

Po "stiku" z Bogdanovićem so se začele težave

Kako pa je sploh prišlo do poškodbe? Vsega skupaj naj bi bil kriv po poročanju ESPN, ki se sklicuje na vire iz kluba, Bogdan Bogdanović. Izkušeni srbski reprezentant, sicer dober prijatelj Luke Dončića, ki je lani v Stožicah oplemenitil tudi odmeven poslovilni spektakel Gorana Dragića, je v enem izmed napadov Jezernikov v prvi četrtini s kolenom dregnil v mečno mišico Ljubljančana. To je na socialnem omrežju izpostavil slovenski košarkarski analitik Iztok Franko.

"A source familiar with the injury told ESPN it was caused by a collision with Clippers guard Bogdan Bogdanovic" via @mcten



Here is this moment from 1st quarter when Luka got hit in his calf and was hobbling for the rest of the half after that. https://t.co/mSUkm8bKNv pic.twitter.com/qBuCwHp8jv — Iztok Franko (@iztok_franko) December 21, 2025

Dončić je v tej sezoni v imenitni strelski formi. Po zadnjem nastopu (12 točk) se je njegovo povprečje na tekmo nekoliko zmanjšalo (34,1 točke), a je še vedno z naskokom vodilni. Na tekmo prispeva tudi 8,6 skoka in 8,8 asistence. Tako se mu nasmiha priložnost, da bi drugič v karieri osvojil naslov najboljšega strelca rednega dela lige NBA. Prvič je to storil v sezoni 2023/24, ko se je nato z Dallasom uvrstil celo v veliki finale lige NBA.

