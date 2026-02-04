Sreda, 4. 2. 2026, 6.47
42 minut
Evropsko prvenstvo v futsalu (21. januar - 7. februar)
V Stožicah danes polfinalna obračuna futsalskega EP
Na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenije, Litva in Latvija, so do konca turnirja ostale še štiri tekme. Vse bodo v ljubljanskih Stožicah. Prvi dve pa danes, ko se bodo v polfinalu merile Hrvaška in Španija ter Portugalska in Francija.
Najprej bo ob 17.00 na vrsti obračun Francozov in Špancev. Portugalci so dobili vseh deset medsebojnih tekem s Francozi in so kot dvakratni zaporedni evropski prvaki ter druga reprezentanca s svetovne lestvice v vlogi favorita.
Francozi, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu svoj napredek potrdili s četrtim mestom, so na tem EP v skupini A igrali 2:2 s Hrvaško, 5:0 z Latvijo in 3:1 z Gruzijo, v četrtfinalu pa so po podaljšku s 4:2 izločili favorizirano Ukrajino. Na tem EP strelsko blesti Souheil Mouhoudine s šestimi zadetki.
Portugalci so se sprehodili do polfinala, potem ko so v skupini D ugnali Italijo s 6:2, Madžarsko s 5:1 in Poljsko s 3:2, v četrtfinalu pa še Belgijo z 8:2. Za njimi je rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskih prvenstvih in 19 zaporednih zmag s kvalifikacijami vred. Pany Varela je s štirimi goli prvi strelec ekipe, tri je dosegel proti Belgiji in tako pri 36 letih postal najstarejši strelec "hat-tricka" na EP.
Portugalci se bodo za finalno vstopnico pomerili s Francozi.
Ob 20.30 bo na vrsti še obračun Španije in Hrvaške. Vloga favorita je na strani Špancev, ki so s sedmimi naslovi rekorderji evropskih prvenstev, nazadnje pa so bili leta 2022 tretji. Na vseh 13 EP so se prebili vsaj do polfinala. V skupini C so premagali Slovenijo s 4:1, Belorusijo z 2:0 in Belgijo z 10:3, v četrtfinalu pa odpihnili še Italijo s 4:0. Antonio Perez je s štirimi zadetki najboljši španski strelec na tem EP.
Hrvati imajo za sabo malce zahtevnejšo pot, potem ko so v skupini A zasedli drugo mesto po remijih s Francijo in Gruzijo z 2:2 ter zmagi proti Latviji s 4:1. V četrtfinalu je Hrvaška, četrta z EP 2012, s 3:0 izločila Armenijo, za zdaj pa sta njena najboljša strelca na tem EP Duje Kustura in David Mataja s po tremi goli.
Tekma za tretje mesto (16.00) in finale (19.30) bosta v soboto v Stožicah.
EP v futsalu:
Polfinale:
Sreda, 4. februar:
17.00 Ljubljana (Stožice): Francija - Portugalska (PF1)
20.30 Ljubljana (Stožice): Hrvaška - Španija (PF2)
Tekma za 3. mesto:
Sobota, 7. februar:
16.00 Ljubljana (Stožice): poraženec PF1 - poraženec PF2
Finale:
Sobota, 7. februar:
19.30 Ljubljana (Stožice): zmagovalec PF1 - zmagovalec PF2