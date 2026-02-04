V Stožicah danes polfinalna obračuna futsalskega EP

Na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenije, Litva in Latvija, so do konca turnirja ostale še štiri tekme. Vse bodo v ljubljanskih Stožicah. Prvi dve pa danes, ko se bodo v polfinalu merile Hrvaška in Španija ter Portugalska in Francija.

Najprej bo ob 17.00 na vrsti obračun Francozov in Špancev. Portugalci so dobili vseh deset medsebojnih tekem s Francozi in so kot dvakratni zaporedni evropski prvaki ter druga reprezentanca s svetovne lestvice v vlogi favorita.

Francozi, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu svoj napredek potrdili s četrtim mestom, so na tem EP v skupini A igrali 2:2 s Hrvaško, 5:0 z Latvijo in 3:1 z Gruzijo, v četrtfinalu pa so po podaljšku s 4:2 izločili favorizirano Ukrajino. Na tem EP strelsko blesti Souheil Mouhoudine s šestimi zadetki.

Portugalci so se sprehodili do polfinala, potem ko so v skupini D ugnali Italijo s 6:2, Madžarsko s 5:1 in Poljsko s 3:2, v četrtfinalu pa še Belgijo z 8:2. Za njimi je rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskih prvenstvih in 19 zaporednih zmag s kvalifikacijami vred. Pany Varela je s štirimi goli prvi strelec ekipe, tri je dosegel proti Belgiji in tako pri 36 letih postal najstarejši strelec "hat-tricka" na EP.

Portugalci se bodo za finalno vstopnico pomerili s Francozi. Foto: Guliverimage

Ob 20.30 bo na vrsti še obračun Španije in Hrvaške. Vloga favorita je na strani Špancev, ki so s sedmimi naslovi rekorderji evropskih prvenstev, nazadnje pa so bili leta 2022 tretji. Na vseh 13 EP so se prebili vsaj do polfinala. V skupini C so premagali Slovenijo s 4:1, Belorusijo z 2:0 in Belgijo z 10:3, v četrtfinalu pa odpihnili še Italijo s 4:0. Antonio Perez je s štirimi zadetki najboljši španski strelec na tem EP.

Hrvati imajo za sabo malce zahtevnejšo pot, potem ko so v skupini A zasedli drugo mesto po remijih s Francijo in Gruzijo z 2:2 ter zmagi proti Latviji s 4:1. V četrtfinalu je Hrvaška, četrta z EP 2012, s 3:0 izločila Armenijo, za zdaj pa sta njena najboljša strelca na tem EP Duje Kustura in David Mataja s po tremi goli.

Tekma za tretje mesto (16.00) in finale (19.30) bosta v soboto v Stožicah.