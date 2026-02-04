Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
6.47

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Francija Portugalska Španija Hrvaška Futsal Euro 2026 futsal

Sreda, 4. 2. 2026, 6.47

42 minut

Evropsko prvenstvo v futsalu (21. januar - 7. februar)

V Stožicah danes polfinalna obračuna futsalskega EP

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Futsal Euro 2026, Portugalska : Italija | Stožice danes gostijo polfinalna obračuna evropskega prvenstva v futsalu. | Foto Guliverimage

Stožice danes gostijo polfinalna obračuna evropskega prvenstva v futsalu.

Foto: Guliverimage

Na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenije, Litva in Latvija, so do konca turnirja ostale še štiri tekme. Vse bodo v ljubljanskih Stožicah. Prvi dve pa danes, ko se bodo v polfinalu merile Hrvaška in Španija ter Portugalska in Francija.

Najprej bo ob 17.00 na vrsti obračun Francozov in Špancev. Portugalci so dobili vseh deset medsebojnih tekem s Francozi in so kot dvakratni zaporedni evropski prvaki ter druga reprezentanca s svetovne lestvice v vlogi favorita.

Francozi, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu svoj napredek potrdili s četrtim mestom, so na tem EP v skupini A igrali 2:2 s Hrvaško, 5:0 z Latvijo in 3:1 z Gruzijo, v četrtfinalu pa so po podaljšku s 4:2 izločili favorizirano Ukrajino. Na tem EP strelsko blesti Souheil Mouhoudine s šestimi zadetki.

Portugalci so se sprehodili do polfinala, potem ko so v skupini D ugnali Italijo s 6:2, Madžarsko s 5:1 in Poljsko s 3:2, v četrtfinalu pa še Belgijo z 8:2. Za njimi je rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskih prvenstvih in 19 zaporednih zmag s kvalifikacijami vred. Pany Varela je s štirimi goli prvi strelec ekipe, tri je dosegel proti Belgiji in tako pri 36 letih postal najstarejši strelec "hat-tricka" na EP.

Portugalci se bodo za finalno vstopnico pomerili s Francozi. | Foto: Guliverimage Portugalci se bodo za finalno vstopnico pomerili s Francozi. Foto: Guliverimage

Ob 20.30 bo na vrsti še obračun Španije in Hrvaške. Vloga favorita je na strani Špancev, ki so s sedmimi naslovi rekorderji evropskih prvenstev, nazadnje pa so bili leta 2022 tretji. Na vseh 13 EP so se prebili vsaj do polfinala. V skupini C so premagali Slovenijo s 4:1, Belorusijo z 2:0 in Belgijo z 10:3, v četrtfinalu pa odpihnili še Italijo s 4:0. Antonio Perez je s štirimi zadetki najboljši španski strelec na tem EP.

Hrvati imajo za sabo malce zahtevnejšo pot, potem ko so v skupini A zasedli drugo mesto po remijih s Francijo in Gruzijo z 2:2 ter zmagi proti Latviji s 4:1. V četrtfinalu je Hrvaška, četrta z EP 2012, s 3:0 izločila Armenijo, za zdaj pa sta njena najboljša strelca na tem EP Duje Kustura in David Mataja s po tremi goli.

Tekma za tretje mesto (16.00) in finale (19.30) bosta v soboto v Stožicah.

EP v futsalu:

Polfinale:
Sreda, 4. februar:
17.00 Ljubljana (Stožice): Francija - Portugalska (PF1)
20.30 Ljubljana (Stožice): Hrvaška - Španija (PF2)

Tekma za 3. mesto:
Sobota, 7. februar:
16.00 Ljubljana (Stožice): poraženec PF1 - poraženec PF2

Finale:
Sobota, 7. februar:
19.30 Ljubljana (Stožice): zmagovalec PF1 - zmagovalec PF2

Francija Portugalska Španija Hrvaška Futsal Euro 2026 futsal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.