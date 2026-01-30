Dokaz, da Slovenci ne živijo v oblakih

Dišalo je po nedeljski poslastici v dvorani Stožice. Slovenski futsalski reprezentanci se je nasmihal četrtfinale proti zvezdniški Portugalski, na katerem bi tribune pokale po šivih, a je bil to vendarle račun brez krčmarja. Čeprav so imeli varovanci Tomislava Horvata vse v svojih rokah in bi bila na zadnji tekmi skupinskega dela proti Belorusiji za preboj med najboljših osem dovolj že točka, je sledil črn scenarij. Sloveniji se ni posrečilo (2:3). V slačilnici je vladala tišina, prevladoval pa je občutek, da si reprezentanca za tisto, kar je pokazala na odločilnem srečanju za četrtfinale, sploh ni zaslužila napredovanja. "Šport je preveč odvisen od kakovosti, da bi lahko tekmece premagovali le s srcem," je dejal Žiga Čeh.

Vsi bi si želeli več. Tako navijači kot vodstvo zveze in vsi prijatelji futsala v Sloveniji, najbolj pa seveda igralci. A za kaj več kot le častno zmago nad Belgijo (5:4) je slovenski reprezentanci na letošnjem evropskem prvenstvu vendarle nekaj zmanjkalo. Že tako ni imela sreče z žrebom, saj je pristala v zahtevni skupini s Španijo, Belgijo in Belorusijo, kljub vsemu pa je računala na pomoč domačega občinstva, ki je v dvorani Stožice pričaralo imenitno vzdušje. Reprezentanca ga ni znala povsem obrniti v svojo korist.

Bukovec in druščina so se opravičili navijačem

Jeremy Bukovec je ekspresno zadel proti Belorusiji, nato tudi izenačil na 2:2. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com V njenih vrstah je bilo preveč mladih in neizkušenih igralcev, ki so se prvič kosali s tako velikim pritiskom in pričakovanji, da se to ne bi poznalo na sami igri, posledično pa tudi rezultatih. Primanjkovalo je tudi poguma, svoje sta naredili trema in nervoza. "Imeli smo premalo igralcev, ki bi bili kos psihičnemu pritisku," je v četrtek dejal selektor Tomislav Horvat. Njegovi varovanci so na Euru v Ljubljani pregoreli v preveliki želji.

"Navijačem se lahko le zahvalimo za pomoč. Opravičili smo se jim, ker jim nismo dostavili četrtfinala," je po usodnem porazu proti Belorusiji (2:3) poudaril dvakratni strelec Jeremy Bukovec. Slovenija je bila tako blizu, a spet tako daleč. Tudi Bukovcu se je v zadnjih minutah ponudila izjemna priložnost za izenačenje, ki bi Slovenijo že popeljalo v četrtfinale, a se mu je ponesrečil zaključni udarec.

Bukovec po koncu srečanja (2:3) in izpadu Slovenije ni skrival razočaranja. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

"Razočarani in potrti, a to je šport"

Navijači bi v nedeljo zagotovo napolnili dvorano Stožice, če bi se Slovenija v četrtfinalu pomerila s Portugalsko. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com Pred tem si je ekipa privoščila preveč napak, da bi lahko proti Belorusiji, ki je v nasprotju s Slovenijo zaigrala sproščeno, računala na pozitiven rezultat. V slovenskem taboru se ne slepijo, ampak se zavedajo, da je takšna pač realnost. Prevladuje občutek, da so dali vse, kar so lahko, da pa trenutna raven kakovosti ni bila dovolj za uresničitev zadanega cilja.

"Nimamo si kaj očitati, dali smo vse od sebe. To je tudi najbolj pomembno. Smo razočarani in potrti, ampak to je šport. To se dogaja," je po zadnji tekmi priznal kapetan Igor Osredkar in dodal, da je Sloveniji obrnila hrbet tudi sreča, saj žoga v določenih obetavnih situacijah, ki jih je bilo proti Belorusiji ogromno, ni hotela v gol. Kot pravi kapetan se je zahvalil občinstvu, ki je ekipi namenilo ogromno podporo in jo bodrilo do zadnjih sekund.

Sloveniji se ni uspelo tretjič v obdobju državne samostojnosti uvrstiti v četrtfinale evropskega prvenstva. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

"Preveč prelahko prejetih zadetkov, individualna in kolektivna kakovost nasprotnikov ter nerealizirane priložnosti, ki smo jih imeli. Belorusi so tekmo odigrali odlično, mi pa smo žal pokazali premalo," je Žiga Čeh brez ovinkarjenja naštel razloge, zaradi katerih je Slovenija v zadnjem krogu skupinskega dela ostala brez vsega in morala opustiti misel, da bi se v nedeljo v najverjetneje razprodanih Stožicah proti favorizirani Portugalski potegovala za zgodovinski podvig, preboj v polfinale Eura. "V športu je prevelik del odvisen od kakovosti, da bi lahko premagali tekmece samo s srcem," je dejal Čeh.

Življenje teče dalje

Mlada slovenska zasedba je na Euru pridobila veliko dobrodošlih izkušenj. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com Slovenski futsal bo tako na novo priložnost, da se približa evropskemu vrhu, moral počakati do naslednjega Eura, še pred tem pa lahko doseže nekaj, kar mu v obdobju državne samostojnosti ni uspelo še nikoli. To je preboj na svetovno prvenstvo.

"Življenje teče dalje in upam, da se v naslednjih akcijah izboljšamo ter poskušamo ustvariti boljše rezultate," je sporočil 39-letni kapetan Osredkar, ki namerava nadaljevati bogato reprezentančno zgodbo. Ker pa so njegovi mlajši soigralci na tem Euro pridobili bogate izkušnje, ki lahko samo koristijo izbrani vrsti, bo Slovenija ambiciozne cilje napadala tudi v prihodnosti.