… leta 1972 je bil na olimpijskih igrah v Berlinu črn dan. Osem pripadnikov palestinske teroristične skupine Črni september, oblečenih v trenirke in oborožen s kalašnikovkami in ročnimi granatami, je ta dan ob 4.30 vdrlo v olimpijsko vas in poslopje, v katerem so bili nastanjeni izraelski športniki.

Dva so ubili takoj, preostalih devet – šlo je za izraelske športnike, njihove trenerje in športne funkcionarje – pa zajeli in jih pozneje odpeljali do letalskega oporišča. Mednarodni javnosti so postavili težek ultimat: v zameno za prostost devetih Izraelcev so zahtevali izpustitev 234 palestinskih zapornikov in razvpitih nemških teroristov Andreasa Baaderja in Ulrike Meinhof.

Ultimat je bil nesprejemljiv, v akcijo so stopile nemške varnostne sile in poskušale rešiti zajete Izraelce. Žal neuspešno.

Ubili vseh devet talcev

V kaotičnem strelskem spopadu so Palestinci ubili vseh devet talcev. Ubitih je bilo tudi pet ugrabiteljev in en nemški policist. Tri ugrabitelje so ujeli, a so jih na zahtevo ugrabiteljev enega od Lufthansinih letal nekaj tednov pozneje izpustili.

Izrael je zahodnonemške oblasti obtožil, da niso v zadostni meri poskrbele za varnost na olimpijskih igrah – Nemčija se je želela svetu, v nasprotju z olimpijskimi igrami v Berlinu, predstaviti kot nevojaška država –, pozneje pa so nanje leteli tudi očitki, da so namenoma spregledali jasna opozorila o možnosti terorističnega napada.

21-urna krvava drama se je odvijala pred 900 milijoni televizijskih gledalcev, zato je bila akcija Črnega septembra še toliko odmevnejša.

Leta 1960 je bil odprt štadion Mineirao v Minasu Geraisu v Braziliji, ki sprejme 71.860 gledalcev. Na njem tekme igrata Atletico Mineiro in Cruzeiro.

Leta 1961 je Fiorentina v finalu pokala pokalnih zmagovalcev na Neckarstadionu v Stuttgartu pred 38 tisoč navijači s 3:0 premagala Fiorentino in osvojila pokal.

Leta 1970 se je na treningu za veliko nagrado Italije v formuli ena v Monzi smrtno ponesrečil Avstrijec Jochen Rindt.

Leta 1975 je češka igralka tenisa Martina Navratilova v New Yorku zaprosila za politično zatočišče. Leta 1981 je dobila ameriško državljanstvo. V svoji bogati karieri je osvojila 18 turnirjev za grand slam med posameznicami in 31 med dvojicami.

Leta 1993 je Kolumbija v Buenos Airesu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1994 v ZDA premagala Argentino kar s 5:0, kar je najvišja zmaga v zgodovini kolumbijske izbrane vrste (z enakim izidom je leta 2005 premagala Peru, leto pred tem pa še Urugvaj).

Leta 1998 so v kvalifikacijah za EP 2000 nogometaši Cipra slavili največjo zmago v svoji zgodovini, ko so v svojem glavnem mestu Nikozija nadigrali favorizirano Španijo s 3:2. Španski trener Javier Clemente je po tekmi zapustil selektorski stolček.

Leta 2001 je Slovenija v Beogradu igrala tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2002 in proti Jugoslaviji remizirala z 1:1. Strelec za Slovenijo je bil po kotu Zlatka Zahoviča, ki se je pozneje poškodoval, branilec Željko Milinović.

Leta 2001 je nemški trener Otto Rechhagel debitiral v vlogi selektorja grške nogometne reprezentance, in sicer na tekmi v Helsinkih proti Finski, ki jo je zadnja dobila s 5:1. Tri leta pozneje je Rehhagel z Grki osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 2010 so se slovenski košarkarji veselili uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva v Turčiji. V osmini finala so bili ob odličnem strelskem večeru, zadeli so 16 trojk, boljši od Avstralcev s 87:58.

Leta 2012 je nekdanji dirkač formule ena Alessandro Zanardi osvojil zlato kolajno na paraolimpijskih igrah v Londonu. Zanardi je leta 2001 doživel hudo dirkaško nesrečo, v kateri je izgubil obe nogi.

Leta 2012 je legendarni italijanski napadalec Alessandro Del Piero po 19 letih zapustil torinski Juventus. Izkušeni Italijan je okrepil avstralski Sydney.

Rodili so se …

1937 – nekdanji argentinski nogometaš Antonio Valentin Angelillo

1951 – nekdanji nemški nogometaš Paul Breitner

1966 – nekdanji srbski nogometaš Milinko Pantić

1967 – nekdanji nemški nogometaš Matthias Sammer

1969 – nekdanji brazilski nogometaš Leonardo

1977 – nekdanji španski nogometaš Joseba Etxeberria

1977 – nekdanji ameriški košarkar Nazr Mohammed

1979 – nekdanji norveški nogometaš John Carew

1981 – italijanski teniški igralec Filippo Volandri

1988 – slovenski nogometaš Matej Centrih

1988 – turški nogometaš Nuri Sahin

1990 – ameriški nogometaš Lance Stephenson