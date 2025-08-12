Dom med mestom in naravo – spoznajte sosesko Pod Šmarno goro

V današnjem hitrem tempu je vedno težje najti prostor, kjer bi lahko upočasnili vsakdanjik in se zares umirili. Prav takšen kotiček pa nastaja le nekaj kilometrov iz Ljubljane – soseska Pod Šmarno goro, ki združuje udobje mestnega življenja in bližino narave.

Lokacija, ki ponuja najboljše iz obeh svetov

Soseska leži na severnem robu prestolnice, kjer se urbano okolje preliva v podeželski mir. To pomeni, da so vse pomembne točke, kot so šola, vrtec, trgovine in avtobusna postaja, dosegljive zlahka in hitro, hkrati pa lahko prebivalci uživajo v čistosti zraka, čudovitih razgledih na Šmarno goro in tišini, ki jo danes iščejo mnogi, a jo le redko kje najdemo tako blizu mesta.

Za tiste, ki veliko potujete ali se vsakodnevno vozite v službo, pomembno udobje predstavlja tudi bližina priključka na avtocesto – ta je oddaljen le 1,5 kilometra in omogoča hiter dostop tako do mestnega središča, ki je oddaljeno dobrih deset minut vožnje, kot tudi do drugih krajev.

Hiše, ki se prilagodijo vašemu življenjskemu slogu

V soseski Pod Šmarno goro so na voljo trije tipi hiš: samostojne vile ter atrijske in vrstne hiše. Vse so zasnovane odprto in funkcionalno, da jih lahko prilagodite svojim željam in potrebam. Podkletene etaže omogočajo različne možnosti, od domačega wellnessa do telovadnice ali otroške igralnice, velike steklene površine pa bodo v vaš dom spustile veliko naravne svetlobe in omogočile lep razgled na okoliško naravo.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Udobje doma in močna povezanost soseske

Soseska Pod Šmarno goro je soseska zaprtega tipa, kar prinaša občutek varnosti in skupnosti. Otroci lahko tako uživajo v svobodnem in varnem raziskovanju okolice, sosedje pa lahko razvijejo pristne stike, ki prispevajo k prijetnemu in povezanemu življenju, ob tem pa ohranjajo zasebnost in mir.

Aktivno preživljanje prostega časa v naravi

Bližina Šmarne gore, Save, igrišča za golf, kolesarskih poti in Veslaškega centra Tacen ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Ne glede na to, ali ste ljubitelj pohodništva, kolesarjenja ali preprosto uživate v sprehodih, boste v soseski Pod Šmarno goro našli svoj raj za sprostitev.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Pod Šmarno goro tako ni le prostor za bivanje, temveč dom, kjer lahko vsak dan znova začutite, zakaj ste se odločili prav zanj. Ustvarjena je za ljudi, ki želijo združiti prednosti mestnega življenja z bližino narave in kakovostjo bivanja v povezani in varni skupnosti. Soseskatako ni le prostor za bivanje, temveč dom, kjer lahko vsak dan znova začutite, zakaj ste se odločili prav zanj. Ustvarjena je za ljudi, ki želijo združiti prednosti mestnega življenja z bližino narave in kakovostjo bivanja v povezani in varni skupnosti.

Naročnik oglasnega sporočila je POD ŠMARNO GORO D. O. O.