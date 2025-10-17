Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
17. 10. 2025,
19.25

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Arhitekturni čudeži arhitektura Singapur stavba nepremičnine nepremičnine gradnja nebotičnik

Petek, 17. 10. 2025, 19.25

7 minut

Arhitekturni čudeži

Marina Bay Sands v Singapurju ima futurističen izgled: na njej lahko plujete po nebu

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Znamenita stavba Marina Bay Sands , ki že od leta 2010 krasi marino v Singapurju, velja za eno izmed najektravagantnejših in impozantnih, poleg tega pa tudi za eno izmed petih najdražjih stavb v moderni zgodovini.

Marina Bay Sands v Singapurju predstavlja enega izmed tehnoloških, gradbenih in arhitekturnih presežkov v modernejši zgodovini. Njen futurističen izgled tvorijo trije med seboj povezani stolpi, na vrhu katerih je čeznje speljana stavba v obliki ladje. Na vrhu stavbe se nahaja nebesni park, neskončni bazen (infinity pool) ter izbor ranovrstnih restavracij in prostočasnih dejavnosti.

Ekstravagantna stavba, v kateri se nahaja luksuzni hotelski in letoviški kompleks ter tudi ogromen kazino na 15 tisoč kvadratnih metrih, obiskovalcem ponuja najboljši razgled na Singapur.

Platforma SkyPark na vrhu stavbe Marina Bay Sands je dolga 340 metrov | Foto: Guliverimage Platforma SkyPark na vrhu stavbe Marina Bay Sands je dolga 340 metrov Foto: Guliverimage

V Marini Bay Sands se nahaja ogromno nakupovalno središče, muzej umetnosti in znanosti ter igralnica, zaradi česar je stavba pravo turistično in poslovno središče. Stavbo so odprli konec junija 2010, z gradnjo pa so začeli leta 2006. Uradno otvoritev celotnega kompleksa pa so obiskovalci dočakali 17. februarja 2011.

Platforma SkyPark

V resortu najdemo 1.850 hotelskih sob, ki se raztezajo na 120 tisoč kvadratnih metrih površine. Tri stolpnice, vsaka izmed njih ima 55 nadstropij, na vrhu (na okoli 200 metrih višine) povezuje ogromna platforma v obliki ladje, imenovana SkyPark, ki je dolga 340 metrov. SkyPark ima tudi razgledno ploščad, ki omogoča 360 stopinjski pogled na Singapur. V sebi pa stolpnice luksuznega kompleksa skrivajo še muzej, skupno 270 trgovin in restavracij, kongresni center, drsališče, luksuzni hotel in igralnico.

Marina Bay Sands , Singapur | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Najdaljši infinity pool na svetu

V 57. nadstropju stavbe Marina Bay Sands se nahaja tudi največji neskončni bazen na svetu (infinity pool), ki je dolg 137 metrov in ponuja osupljive razglede. Bazen je dostopen le hotelskim gostom, kar ga naredi še bolj ekskluzivnega. Najbolj razkošni apartmaji (luksuzne in predsedniške suite) stanejo tudi več kot 26 tisoč dolarjev (22.300 evrov) na noč. Povprečne cene sob pa se gibljejo od okoli 150 do več kot 800 evrov na noč.

Marina Bay Sands , Singapur | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Veličastno zasnovo stavbe, ki je del letovišča Las Vegas Sands, je oblikoval arhitekt Moshe Safdie. Gradnja kompleksa Marina Bay Sands je stala približno 8 milijard singapurskih dolarjev (približno 6 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli 5,1 milijarde evrov), kar ga uvršča med najdražje stavbe, ki so bile kadarkoli zgrajene.

Tako izgleda notranjost nakupovalnega središča v stavbi Marina Bay Sands | Foto: Guliverimage Tako izgleda notranjost nakupovalnega središča v stavbi Marina Bay Sands Foto: Guliverimage

Marina Bay Sands je hitro postala simbol modernega Singapurja in njegovega prehoda iz trgovskega pristanišča v globalno finančno in turistično središče. Stavba se pogosto pojavlja tudi kot kulisa v v filmih, serijah in oglasih.

Marina Bay Sands , Singapur | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Dubai Creek Tower
Trendi Zakaj se je ustavila gradnja najvišje stavbe na svetu?
Burj Khalifa
Trendi To so najvišje stavbe na svetu: bodo kmalu zgradili še višje? #video
Arhitekturni čudeži arhitektura Singapur stavba nepremičnine nepremičnine gradnja nebotičnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.