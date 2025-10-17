Znamenita stavba Marina Bay Sands , ki že od leta 2010 krasi marino v Singapurju, velja za eno izmed najektravagantnejših in impozantnih, poleg tega pa tudi za eno izmed petih najdražjih stavb v moderni zgodovini.

Marina Bay Sands v Singapurju predstavlja enega izmed tehnoloških, gradbenih in arhitekturnih presežkov v modernejši zgodovini. Njen futurističen izgled tvorijo trije med seboj povezani stolpi, na vrhu katerih je čeznje speljana stavba v obliki ladje. Na vrhu stavbe se nahaja nebesni park, neskončni bazen (infinity pool) ter izbor ranovrstnih restavracij in prostočasnih dejavnosti.

Ekstravagantna stavba, v kateri se nahaja luksuzni hotelski in letoviški kompleks ter tudi ogromen kazino na 15 tisoč kvadratnih metrih, obiskovalcem ponuja najboljši razgled na Singapur.

Platforma SkyPark na vrhu stavbe Marina Bay Sands je dolga 340 metrov Foto: Guliverimage

V Marini Bay Sands se nahaja ogromno nakupovalno središče, muzej umetnosti in znanosti ter igralnica, zaradi česar je stavba pravo turistično in poslovno središče. Stavbo so odprli konec junija 2010, z gradnjo pa so začeli leta 2006. Uradno otvoritev celotnega kompleksa pa so obiskovalci dočakali 17. februarja 2011.

Platforma SkyPark

V resortu najdemo 1.850 hotelskih sob, ki se raztezajo na 120 tisoč kvadratnih metrih površine. Tri stolpnice, vsaka izmed njih ima 55 nadstropij, na vrhu (na okoli 200 metrih višine) povezuje ogromna platforma v obliki ladje, imenovana SkyPark, ki je dolga 340 metrov. SkyPark ima tudi razgledno ploščad, ki omogoča 360 stopinjski pogled na Singapur. V sebi pa stolpnice luksuznega kompleksa skrivajo še muzej, skupno 270 trgovin in restavracij, kongresni center, drsališče, luksuzni hotel in igralnico.

Foto: Guliverimage

Najdaljši infinity pool na svetu

V 57. nadstropju stavbe Marina Bay Sands se nahaja tudi največji neskončni bazen na svetu (infinity pool), ki je dolg 137 metrov in ponuja osupljive razglede. Bazen je dostopen le hotelskim gostom, kar ga naredi še bolj ekskluzivnega. Najbolj razkošni apartmaji (luksuzne in predsedniške suite) stanejo tudi več kot 26 tisoč dolarjev (22.300 evrov) na noč. Povprečne cene sob pa se gibljejo od okoli 150 do več kot 800 evrov na noč.

Foto: Guliverimage

Veličastno zasnovo stavbe, ki je del letovišča Las Vegas Sands, je oblikoval arhitekt Moshe Safdie. Gradnja kompleksa Marina Bay Sands je stala približno 8 milijard singapurskih dolarjev (približno 6 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli 5,1 milijarde evrov), kar ga uvršča med najdražje stavbe, ki so bile kadarkoli zgrajene.

Tako izgleda notranjost nakupovalnega središča v stavbi Marina Bay Sands Foto: Guliverimage

Marina Bay Sands je hitro postala simbol modernega Singapurja in njegovega prehoda iz trgovskega pristanišča v globalno finančno in turistično središče. Stavba se pogosto pojavlja tudi kot kulisa v v filmih, serijah in oglasih.

Foto: Guliverimage