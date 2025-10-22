Eksplozivna razkritja, zaradi katerih se trese norveški dvor

Ta teden je na Norveškem izšla knjiga raziskovalnih novinarjev, ki med drugim trdita, da je žena norveškega prestolonaslednika ovirala policijsko preiskavo in prikrivala kazniva dejanja svojega starejšega sina.

Na Norveškem duhove še naprej buri Marius Borg Høiby, starejši sin norveške princese Mette-Marit, ki so ga letos poleti obtožili 32 kaznivih dejanj, vključno s štirimi posilstvi. V sredo je izšla knjiga Hvite striper, sorte får (Bele črte, črne ovce), v kateri sta norveška novinarja Torgeir Pedersen Krokfjord in Øistein Monsen nanizala vrsto eksplozivnih razkritij, povezanih z norveško kraljevo družino.

Princeso Mette-Marit, ženo norveškega prestolonaslednika Haakona, obtožujeta, da je ovirala policijsko preiskavo in prikrivala kazniva dejanja, ki jih je zagrešil Høiby, njen sin iz prejšnje zveze. Ko so ga avgusta lani prvič aretirali zaradi nasilja nad tedanjim dekletom, naj bi ga mama klicala še pred prihodom policistov in opozorila, kaj se pripravlja. Pol ure pozneje so v njegovo stanovanje vdrli policisti in našli njegov uničen telefon brez SIM-kartice, po čemer sklepajo, da je Høiby vedel, da ga bodo prijeli.

28-letni Marius Borg Høiby je sin princese Mette-Marit iz njene prejšnje zveze. Foto: Guliverimage

Predpisi velevajo, da mora norveška državna varnostna agencija (PST) pred aretacijo o tem obvestiti dvor, ne pa tudi samega Høibyja. A še preden so utegnili obvestiti pristojne na dvoru, je po navedbah v knjigi prestolonaslednik Haakon poklical v štab PST in vprašal, ali res nameravajo aretirati starejšega sina njegove žene.

"Kdo je Haakonu in Mette-Merit povedal za načrtovano aretacijo, ostaja skrivnost, a sta bila očitno dobro obveščena," pišeta novinarja in ob tem ugibata, da ju je obvestil nekdo iz policije. Mette-Marit naj bi pred aretacijo celo prišla v sinovo stanovanje, da bi ga počistila.

Zaradi tega so se pri PST odločili, da dvora ne bodo obveščali, ko so Høibyja novembra lani znova aretirali, takrat zaradi obtožb o posilstvu. Bali so se namreč, da bo Mette-Marit znova posvarila sina in tako ovirala preiskavo ter zbiranje dokazov.

Mette-Marit in princ Haakon sta se zaročila, ko je imel Marius tri leta. Foto: Guliverimage

Novinarja Krokfjord in Monsen v knjigi navajata tudi dodatne obtožbe, trdita namreč, da je Høiby poleti 2023 v samem središču Osla na ulici prodajal kokain in da so ga policisti ujeli, a nato vse skupaj prikrili. Høibyjeva odvetnika sicer priznavata, da je njun klient droge užival, a zavračata obtožbe, da jih je tudi preprodajal.

Norveška kraljeva družina je v sporočilu za javnost navedbe v knjigi označila za "neresnice, nedokazane trditve in namigovanja", Høibyjeva odvetnika pa sta izjavila, da se knjiga prodaja le zato, ker je na naslovnici fotografija njunega klienta. "Knjiga je dolgočasna in vsebuje vrsto govoric ter polresnic," sta dodala.

Sojenje Høibyju zaradi očitanih kaznivih dejanj se prične februarja prihodnje leto.