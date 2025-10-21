Toplotne črpalke slovenskega proizvajalca sodijo med najboljše

Ko se jesen počasi umirja in se večeri vse hitreje spuščajo nad naše domove, postane toplina eden izmed tistih občutkov, ki jih iščemo vsak dan znova. Zrak postane svež in prav takrat se mnogi vprašajo, ali je njihov dom pripravljen na prihajajočo zimo. Ogrevalni sistem, ki nas spremlja iz leta v leto, pogosto vzamemo za samoumevnega, dokler ne pride prvi račun ali nepričakovano hladno jutro.

Ena racionalnejših odločitev, ki jo lahko sprejme lastnik hiše, je menjava ali nadgradnja ogrevalnega sistema še pred začetkom ogrevalne sezone. Zakaj? Ker lahko pravočasna odločitev pomeni nižje stroške, manj zapletov in več udobja, ko temperature resnično padejo. Čeprav se zamenjava ogrevalnega sistema in montaža toplotne črpalke lahko opravi kadarkoli v letu, ne da bi imeli hladne prostore, so monterji – bolj ko se približuje ogrevalna sezona – pogosto zasedeni. Pred začetkom ogrevalne sezone pa lahko vse opravite v miru in si zagotovite, da bo vaš dom topel že ob prvih hladnejših jutrih.

Zakaj je jesen najboljši čas za menjavo ogrevalnega sistema

Ko se začnejo hladna jutra in večeri, je ogrevalni sistem eden tistih delov doma, o katerem začnemo razmišljati šele, ko ne deluje več brezhibno. Jesen pa je idealen trenutek, da to storimo pravočasno.

Poleg večje dostopnosti monterjev in praktičnosti jesenska priprava pomeni tudi več miru. Sistem bo preizkušen, prilagojen našim potrebam in pripravljen, še preden temperatura pade pod ničlo. Tako nas zima pričaka s toplim domom in brez neprijetnih presenečenj.

Ob tem je jesen tudi pameten finančni trenutek za ukrepanje. Vsaka sezona ogrevanja prinese svoj strošek, a prav v tem obdobju je mogoče največ pridobiti. Številni ponudniki ponujajo posebne jesenske akcije, subvencije in ugodnosti, s katerimi lahko znatno znižamo začetno naložbo.

V sklopu jesenske akcije so v podjetju Orca Energija pripravili ugodnosti v skupni višini do 5.800 evrov – kombinacija subvencij Orca in Eko sklada. Preverite vse ugodnosti in se še danes odločite za nakup!

Nove tehnologije ogrevanja omogočajo občutne prihranke že po prvih mesecih uporabe. Sodobne toplotne črpalke, ki izkoriščajo energijo zraka, za svoje delovanje porabijo le minimalno količino elektrike, pri tem pa zagotavljajo zanesljivo in enakomerno ogrevanje prostorov. V primerjavi s klasičnimi sistemi lahko stroške ogrevanja zmanjšajo tudi za več kot polovico. Če odločitev sprejmemo še pred zimo, prihranimo dvojno – ob nakupu in pri mesečnih računih, ki bodo že spomladi opazno nižji.

Slovensko podjetje prepoznano kot eden najboljših ponudnikov toplotnih črpalk

Vsaka dolgoročna naložba temelji na zaupanju in pri ogrevanju to pomeni zanesljivost sistema, ki bo deloval brezhibno leto za letom. Pri izbiri toplotne črpalke zato ni pomembna le začetna cena, temveč predvsem kakovost izdelave in sestavnih komponent, učinkovitost in dostopna podpora po nakupu.

Podjetje Orca Energija je eno izmed bolj znanih podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Ponujajo kombinacijo lastno razvite in v Sloveniji proizvedene notranje enote toplotne črpalke iz komponent priznanih evropskih proizvajalcev in zunanje enote priznanega proizvajalca Mitsubishi Electric. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami. Kakovost njihovih produktov in lojalnost prepoznavajo tudi v tujini, kjer so uspešno izpeljali že številne projekte. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visoko učinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove stanovanjskih in poslovnih objektov ter dosegajo nadpovprečne rezultate v učinkovitosti. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij.

Toplotne črpalke Orca dosegajo visoko energetsko učinkovitost, vsi modeli pa so tudi vpisani na listo slovenskega Eko sklada, kjer lahko kupci vložijo vlogo za subvencije za povrnitev stroškov investicije do 2.500 EUR.. Odločitev za ORCA toplotne črpalke je odlična rešitev za vse, ki želijo nižje mesečne račune, tiho delovanje in stabilno toploto tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, vse do –28 stopinj Celzija.

V Orcinem izračunu lahko hitro in enostavno izračunate toplotne izgube vašega objekta in na osnovi tega prejmete predlog najprimernejše ogrevalne toplotne črpalke.

"Izbrala sva slovensko kakovost"

Da kakovost ni le številka na papirju, temveč izkušnja v vsakdanjem življenju, potrjuje tudi zgodba zakoncev Primoža in Aleksandre Kukovec, ki sta se za Orcino toplotno črpalko odločila pred letošnjo ogrevalno sezono.

"Na našem naslovu je bila izvedena montaža toplotne črpalke pod okriljem podjetja Orca in njihovega monterja. Že od prvega stika je vse potekalo profesionalno – hiter odziv, prijazna komunikacija in izjemna natančnost pri izvedbi," pripovedujeta zakonca Kukovec.

Prostor, v katerem je bila vgradnja izvedena, je bil po njunih besedah zelo omejen, vendar je monter skupaj z energetskim svetovalcem našel ustrezne rešitve in zagotovil brezhibno delovanje sistema. "Tudi najmanjši detajli so bili urejeni, kar nama je dalo občutek, da sva v dobrih rokah. Takšen odnos do strank in kakovost izvedbe sta lahko za zgled vsem izvajalcem," dodajata.

Njuna izkušnja ponazarja bistvo toplotnih črpalk Orca, ki združujejo zanesljivo tehnologijo, strokovno izvedbo in skrb za uporabnika. Z vsakim uspešno izpeljanim projektom podjetje utrjuje zaupanje, da se toplina doma začne z dobrim sistemom in zaupanjem v prave ljudi.

Montaža brez skrbi tudi v najhladnejših dneh je mogoča

Mnogi menijo, da montaža toplotne črpalke v hladnejših mesecih ni mogoča, a to pri Orci ne drži. Vse njihove toplotne črpalke imajo v notranji enoti serijsko vgrajen elektrogrelec, ki je tovarniško izklopljen. Namen vgrajenega grelca v notranji enoti je, da ste tudi ob montaži v hladnem vremenu na toplem in da imate toplo vodo. Montaža traja maksimalno dva dneva, zato ste lahko brez skrbi. Služi pa še kot dodatna varnost v primeru okvare zunanje enote; lahko ga vklopite in na toplem pričakate njihovo servisno ekipo, ki se bo odzvala takoj in je v kurilni sezoni v pripravljenosti tudi med konci tedna in prazniki. V Orci ničesar ne prepuščajo naključju.

Z izbiro toplotne črpalke Orca ne dobite le napredne tehnologije, temveč tudi dolgoročno podporo, svetovanje in, kar je najpomembnejše, zanesljiv servis. Če torej razmišljate o zamenjavi starega ogrevalnega sistema ali iščete novo rešitev za svoj dom, je zdaj pravi čas, da stopite v stik z Orca Energijo in si zagotovite udobje prihodnosti.