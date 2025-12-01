Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
9.17

Urška Klakočar Zupančič ima s sinovoma že nekaj let posebno tradicijo

Urška Klakočar Zupančič | Urška Klakočar Zupančič je pred 13 leti postala mamica dvojčkov. | Foto Mediaspeed

Urška Klakočar Zupančič je pred 13 leti postala mamica dvojčkov.

Foto: Mediaspeed

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenih omrežjih razkrila, da je s sinovoma vzpostavila posebno božično tradicijo, ki jo ohranjajo že več let.

"Zadnja leta postavljamo božično drevesce na prvo adventno nedeljo. Imejte lep veseli december!" je pod fotografijo, na kateri skupaj s sinovoma postavljajo božično drevo, zapisala Klakočar Zupančič.

Predsednica državnega zbora se je rojstva dvojčkov razveselila pred 13 leti. V oktobru, ko sta praznovala rojstni dan, se jima je poklonila tudi z objavo fotografije na družbenih omrežjih, ko sta bila še dojenčka. "Mineva 13 let, odkar sta prišla v moje življenje. Bodita srečna, draga moja fanta. Če sem vaju naučila spoštovanja sveta okoli sebe in sočutja do prav vseh čutečih bitij, sem vaju naučila vse. Neskončno vaju imam rada," je Urška Klakočar Zupančič zapisala takrat.

