Španija se klanja Janu Oblaku, oglejte si čudežno obrambo škofjeloške hobotnice! #video

Nogometaši v la ligi igrajo še zadnje tekme v letošnjem letu. V derbiju kroga se bosta udarila četrtouvrščeni Villarreal in vodilna Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka pa je na gostovanju v Gironi osvojil vse tri točke. Simeonejeva četa je zmagala s 3:0, med vratnicama pa je blestel slovenski reprezentant. V 23. minuti je poskrbel za potezo srečanja in po čudežnem posredovanju ubranil strel nekdanjega soigralca Axela Witsla. Že v soboto je bil na delu madridski Real, ki je doma z 2:0 premagal vedno neugodno Sevillo in zaostanek za vodilnimi Katalonci zmanjšal zgolj na točko.

Za uvod v 17. krog sta se na Mestalli udarila Valencia in Mallorca (1:1). Sobota je prinesla nov test za Real iz Madrida, ki v zadnjem času pogosto hodi po robu, z nekaj neprepričljivimi predstavami pa je tudi zapravil vodilni položaj na lestvici. Strelca za zmago Reala nad Sevillo sta bila Jude Bellingham v 38. minuti in Kylian Mbappe z bele točke v zaključku tekme. To je bil 59. zadetek Francoza v koledarskem letu, s čimer je Mbappe izenačil klubski rekord Cristiana Ronalda iz leta 2013.

Sevilla je imela kar nekaj priložnosti za zadetek, vendar je bil vratar Thibaut Courtois vedno na mestu. Sicer pa so gostje prejeli dva rdeča kartona. Ob polčasu je bil zaradi ugovarjanja, ker je sodnik spregledal drugi rumeni karton Rodrygu izključen trener Matias Almeyda, v 68. minuti pa je moral zelenico stadiona Bernabeu zaradi dveh kazni zapustiti Marcao.

Oblakovi zmagali v Kataloniji

Za uvod v nedeljsko dogajanje je madridski Atletico v gosteh odpravil Girono. Po pokalnem premoru, kjer ga je Diego Simeone že tradicionalno posadil na klop in ponudil priložnost rezervnemu čuvaju mreže Juanu Mussu, se je med vratnici rdeče-belih vrnil Jan Oblak. Škofjeločan se je izkazal. V 23. minuti je poskrbel za potezo srečanja, ko je velemojstrsko ubranil strel nekdanjega soigralca Axela Witsela.

Žogi je preprečil pot v mrežo s čudežno obrambo roke, nato pa v 73. minuti z izjemnim posredovanjem preprečil še zadetek Alexa Morena. Kapetan slovenske izbrane vrste je tako ohranil mrežo nedotaknjeno, za Atletico pa so zadeli v polno kapetan Koke, Julian Alvarez in Antoine Griezmann, ki je postavil končni rezultat (0:3) v sodnikovem podaljšku.

Jan Oblak je na gostovanju pri Gironi zadržal mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage

Sledil bo derbi kroga, v katerem bo Villarreal poskušal zmešati štrene vodilni Barceloni in še dodatno začiniti boj za vrh. Pri Kataloncih se je med tednom na pokalnem dvoboju med vratnici vrnil Marc-Andre ter Stegen, zanimivo pa bo videti, ali bo nemškega čuvaja mreže njegov rojak na klopi Barce Hansi Flick v ogenj poslal tudi na prvenstvenem obračunu.

Krog in hkrati leto 2025 v la ligi bosta v ponedeljek sklenila Athletic Bilbao in Espanyol.

