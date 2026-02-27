Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
27. 2. 2026,
11.47

Osveženo pred

27 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
nakup avtomobila rabljena vozila dražba NLB CAR&GO D.O.O. PR članek noad

Petek, 27. 2. 2026, 11.47

27 minut

Je nakup avta na dražbi tvegan? Razkrivamo najpogostejše mite in dejstva.

Oglasno sporočilo
NLB CAR&GO D.O.O. | Foto NLB CAR&GO D.O.O.

Foto: NLB CAR&GO D.O.O.

Spletne dražbe rabljenih vozil so v tujini že dolgo uveljavljen način nakupa in prodaje. V Sloveniji pa so za fizične osebe novost, zato se ob njih pojavlja precej vprašanj – in tudi nekaj mitov.

Je nakup na dražbi res bolj tvegan kot klasična prodaja prek oglasa? Poglejmo najpogostejše pomisleke.

Mit 1: Na dražbi kupiš mačka v žaklju

Eden najpogostejših strahov je, da kupec vozila ne vidi dovolj natančno in kupi nekaj, kar ne ustreza opisu.

Resnica: Pri sodobnih spletnih dražbah je vozilo predhodno strokovno pregledano, na voljo so tehnična poročila, fotografije in preverjeni podatki. V modelu dražb, ki jih ponuja portal DoberAvto.si, kupec vozilo kupi od pravne osebe, kar pomeni dodatno pravno zaščito.

V tem pogledu je lahko tveganje celo manjše kot pri neposredni prodaji med dvema fizičnima osebama, kjer je kupec pogosto odvisen predvsem od lastnega pregleda in zaupanja prodajalcu.

Mit 2: Dražbe so samo za trgovce

Dražbe rabljenih vozil so bile dolgo predvsem orodje profesionalnih trgovcev, ki so vozila kupovali v tujini in jih nato prodajali na domačem trgu.

Danes pa se model širi tudi na fizične osebe. Na prvi dražbi za fizične osebe na portalu DoberAvto.si so sodelovali zasebni kupci, ki so si vnaprej določili finančni limit in sodelovali pod enakimi pogoji. Varščina v višini 500 evrov je zagotovila, da so bile ponudbe zavezujoče in resne.

Dražba tako ni več zaprt sistem za profesionalce, temveč strukturiran in nadzorovan način nakupa.

NLB CAR&GO D.O.O. | Foto: NLB CAR&GO D.O.O. Foto: NLB CAR&GO D.O.O.

Mit 3: Cena na dražbi vedno podivja

Dražbe pogosto povezujemo z adrenalinskimi zadnjimi minutami in naglimi dvigi cen. Resnica je nekoliko kompleksnejša.

Cena raste le, če obstaja več interesentov. Vsak udeleženec lahko vnaprej določi najvišji znesek, ki ga je pripravljen plačati, sistem pa ponudbo samodejno zvišuje do tega limita. Ko je ta meja dosežena, sistem ne draži več – razen če se kupec zavestno odloči, da bo svoj limit zvišal.

Tukaj pa se pojavi realno tveganje: preplačilo zaradi adrenalina.

Dražbe imajo svojo dinamiko. Zadnje minute so lahko napete, konkurenca je vidna, ponudbe se dvigujejo. Če kupec nima jasno določenega limita, lahko hitro preseže načrtovani proračun.

Dražba torej ni nevarna zaradi sistema – tveganje je lahko v impulzivnosti kupca.

Pomembno je tudi razumeti, da dražba ne pomeni samodejno najnižje mogoče cene. Pokaže pa, koliko so kupci pripravljeni plačati v danem trenutku. Če je zanimanje veliko, bo cena rasla. Če je manjše, bo ostala bližje izhodiščni vrednosti. Dražba ni zagotovilo za najcenejši nakup, temveč mehanizem oblikovanja realne tržne vrednosti.

Mit 4: Na dražbi ni pravne zaščite

Ena od večjih skrbi kupcev je pravni vidik nakupa.

Pri klasični prodaji med fizičnima osebama je pravna zaščita kupca omejena. Pri dražbah na DoberAvto.si kupec vozilo kupi od pravne osebe, kar pomeni, da lahko uveljavlja pravice po zakonodaji o varstvu potrošnikov.

To predstavlja pomembno razliko v primerjavi s klasično prodajo med fizičnima osebama.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB CAR&GO, D. O. O.

nakup avtomobila rabljena vozila dražba NLB CAR&GO D.O.O. PR članek noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.