Kitajski klon Porschejeve panamere? Podobnost več kot očitna, cena pa ...

Gregor Pavšič

Sreda, 25. 3. 2026, 22.19

Aistaland GT7

Aistland GT7 | Foto Aistland

Kitajski tehnološki velikan Huawei in avtomobilski koncern GAC Group bosta junija 2026 na kitajski trg poslala prvi model nove skupne znamke Aistaland (na domačem trgu Qijing). Gre za električni model GT7, ki z obliko očitno spominja na porsche panamero. Razlika v ceni med njima je tri- do štirikratna.

Znamka Aistaland – ime izhaja iz fraze “AI Start New Land” – predstavlja nov korak v sodelovanju med tehnološkimi podjetji in avtomobilsko industrijo na Kitajskem. Na njenem čelu je Liu Jiaming, dolgoletni menedžer z več kot 25-letnimi izkušnjami v skupini GAC.

Model GT7 so javnosti prvič razkrili 17. marca, kmalu zatem pa so potrdili še časovni okvir prihoda na trg. Vozilo je že prestalo zahtevna testiranja v ekstremnih podnebnih razmerah – od ledenega Hailarja do vročega Turpana, kjer so temperature segale od –35 do +46 stopinj Celzija.

800-voltna zasnova obeta veliko

Po merah se GT7 uvršča med večje predstavnike razreda: v dolžino meri 5,05 metra, v širino skoraj dva metra, medosna razdalja pa znaša tri metre. S tem je nekoliko večji od modela zeekr 001, ki velja za enega glavnih konkurentov. Oblikovno izstopa z ozkimi žarometi, poudarjenimi blatniki, skritimi kljukami vrat in enotno zadnjo svetlobno linijo.

Tehnološko se GT7 močno opira na Huaweijeve rešitve. Vgrajen ima 800-voltni električni sistem, aktivno vzmetenje in digitalni kokpit na osnovi operacijskega sistema HarmonyOS. Posebnost so tudi napredni žarometi, ki lahko na cesti projicirajo opozorila in navigacijske informacije.

Pomemben element je še 896-linijski LiDAR senzor, ki omogoča zaznavanje majhnih ovir – visokih le 14 centimetrov – na razdalji več kot 120 metrov tudi ponoči, kar nakazuje na visoko raven naprednih asistenčnih sistemov.

Čeprav podrobnosti o pogonskem sklopu še niso v celoti razkrite, je znano, da gre za povsem električno vozilo z dvema elektromotorjema. 

Od trikrat do štirikrat cenejši od panamere

Ker avtomobil močno spominja na porsche panamero, je zanimiva primerjava cen. Predvidena cena za GT7 bo 300 tisoč kitajskih juanov, za panamero pa morajo Kitajci v povprečju odšteti od 1,1 do 1,5 milijona juanov (140-190 tisoč evrov). Kitajski GT7 bo torej od trikrat do štirikrat cenejši od prave panamere.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.