Pozdravljeni, kupil sem avtomobil, pri katerem meče iz prve prestave. Prodajalec (fizična oseba) mi je navajal, da z menjalnikom ni nič narobe, da je samo ena guma pri ročici ali ročica. Avto sem zdaj peljal k mehaniku, ki je potrdil mehansko napako v menjalniku. Lahko to uveljavljam kot stvarno napako in hkrati skrito napako, ker ni bila kriva guma pri ročici, kot mi je navedel prodajalec? Zaradi te gume mi je tudi znižal ceno in zdaj navaja, da je ceno znižal zaradi napake, ki pa ni bila vzrok metanja iz prve prestave.

Kaj lahko kupec zahteva, če se po nakupu pokaže napaka na menjalniku

V vašem primeru žal manjka nekaj podatkov, in sicer kdaj ste kupili vozilo, kdaj ste prvič grajali napako, kakšen je letnik vozila in koliko je prevoženih kilometrov.

Ne glede na to pa vam posredujemo odgovor:

Zakon o varstvu potrošnikov vaš primer obravnava kot neskladnost blaga. Pomembni podatki so tudi starost vozila ter opravljeni kilometri ter nenazadnje cena vozila. Običajna obraba blaga se namreč ne šteje kot neskladnost blaga, teh podatkov pa žal nimamo.

Kako pomembno je, kaj je prodajalec povedal pred prodajo

Predvidevamo, da ste napako pravočasno grajali in zahtevali brezplačno vzpostavitev skladnosti oziroma odpravo napake na menjalniku.

Zakon o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati v začetku leta 2023, predvideva

- objektivne zahteve za skladnost blaga – v vašem primeru to pomeni, da mora blago ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;

- in subjektivne zahteve za skladnost blaga, ki bi v vašem primeru pomenile, da blago ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi.

Kdaj pride v poštev znižanje kupnine ali razveljavitev pogodbe

Kupec ima pravico zahtevati odpravo napake. Če se ta ne more odpraviti ali se ne odpravi, pa lahko vloži zahtevek na znižanje kupnine ali celo odstopi od prodajne pogodbe.

V vsakem primeru ima potrošnik v zvezi z uveljavljanjem jamčevalnega zahtevka tudi odškodninski zahtevek do prodajalca, in sicer lahko zahteva povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga.

Svetujemo vam, da vso komunikacijo s prodajalcem opravljate pretežno v pisni obliki, saj bo to pomembno pri morebitnem sodnem postopku.

Kot potrošnik ste torej upravičeni najprej do odprave napake, če napaka ne pomeni normalne obrabe stvari. Če napaka ni odpravljena, lahko zahtevate znižanje kupnine in v končni fazi tudi razveljavitev kupoprodajne pogodbe za vozilo.

