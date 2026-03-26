Ana Klašnja prvič v javnosti z novim izbrancem

Dolgo ga je skrivala, zdaj pa se je naša priznana balerina s svojim izbrancem prvič udeležila dogodka.

Balerina Ana Klašnja je vse od razhoda z nekdanjim partnerjem Miho Krušičem svoje ljubezensko življenje skrbno skrivala. V začetku marca je z objavo na Instagramu namignila, da ji v ljubezni vendarle cvetijo rožice. Objavila je svojo fotografijo z velikim šopkom in pripisom "Najdi si moškega, ki ti razmaže šminko, ne pa maskare," nato pa za Žurnal24 potrdila, da ima v življenju res nekoga posebnega.

Takrat še ni razkrila, koga, ta teden pa je razblinila vse dvome in na premiero komedije Zadnja večerja pripeljala spremljevalca.

Kot poroča Žurnal24, je izbranec Ane Klašnja Tim Starčič, s katerim naj bi bila skupaj že dobro leto. On dela v turizmu in se opisuje kot "navdušenec nad avtomobili ter svetovni popotnik", torej ju s Klašnjo nedvomno povezuje ljubezen do potovanj. Balerina namreč na družbenih omrežjih redno objavlja utrinke s svojih oddihov.