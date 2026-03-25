Škoda bo v modela elroq in enyaq pripeljala nov tip baterije LFP, prvič pa bo na voljo tudi sprednji prtljažnik.

Škoda je z modelom elroq v letu 2025 dosegla pomemben preboj na evropskem trgu električnih vozil, saj je bil ta drugi najbolje prodajani električni avtomobil z več kot 95 tisoč dobavami, poleg tega je osvojil tudi naziv nemškega avtomobila leta 2026 in drugo mesto na izboru evropski avto leta. Model je vodilni v prodaji električnih vozil v več državah, medtem ko se večji enyaq prav tako uvršča med najbolje prodajane modele v Evropi.

Drugačen tip baterije in prvič tudi sprednji prtljažnik

Za letošnje modelno leto bosta osnovna modela elroq 60 in enyaq 60 dobila železofosfatne baterijen LFP, ki so cenejše in omogočajo daljšo življenjsko dobo. Podoben prehod pri baterijah so izvedli tudi že pri Fordu, kjer model explorer prav tako prihaja z Volkswagnove platforme MEB. S tem prehodom se je povečala zanimivost osnovne različice z manjšo baterijo, ki je tudi ustrezno cenejša.

Posodobitve vključujejo tudi nov 21-litrski sprednji prtljažnik (frunk) in uvedbo digitalnega ključa, ki omogoča upravljanje vozila prek pametnega telefona. Take funkcije Škodini avtomobili še niso imeli, sprednji prtljažnik pa je novost za serijske avtomobile s platforme MEB. Pred kratkim smo tako rešitev sicer že videli v predserijskem volkswagnu ID.cross. Novost je tudi sistem V2L (vehicle-to-load).

Pomembna novost je tudi nadgrajen informacijsko-zabavni sistem na osnovi Androida z novo uporabniško izkušnjo, več možnostmi prilagoditve in lastno trgovino z aplikacijami, kjer bodo poleg Škodinih na voljo tudi storitve drugih ponudnikov, kot sta Spotify in YouTube.

