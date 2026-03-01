Prenavljate dom? Ne pozabite na detajl, ki bo odločal o vašem zdravju in udobju.

Pri prenovi doma niso pomembne le nove površine in oprema, temveč tudi kakovost bivanja in njena nadgradnja. Sodobni domovi so načeloma energijsko varčni, vendar pogosto premalo zračni. Za to poskrbijo elektrificirana strešna okna, ki z vgrajenim dežnim senzorjem in odpornimi materiali namesto nas skrbijo za prezračevanje ter pravočasno zapiranje. Preverite, kako nadgraditi dom v varno in zdravo zavetje brez odvečnih skrbi.

Vsako sezono se prenove začnejo podobno. Najprej začnemo razmišljati o izolaciji in novih talnih oblogah, nato o pametnih rešitvah za shranjevanje in nazadnje o estetskih detajlih, ki prostoru vdahnejo značaj. Redkeje pa pomislimo na nevidno, a ključno komponento bivanja − to je kakovosten in svež zrak. Samo pomislite na svežino, ki v hipu odstrani vonj po kuhanju, na večerno hlajenje spalnice za dober spanec in na kopalnico, ki se po prhanju hitro osuši. Prenova namreč ni le tisto, kar vidimo. Je tudi kakovost zraka, ki ga vsak dan vdihavamo.

Foto: VELUX Slovenija

Energijsko varčen dom ni nujno tudi dobro prezračen

Sodobne hiše in stanovanja so zasnovani z mislijo na čim boljšo energijsko učinkovitost. Ovoji stavb so danes zrakotesni, kar drastično zmanjša toplotne izgube in stroške ogrevanja, vendar prinaša tudi izziv. V takšnih prostorih se vlaga, para in postan zrak zadržujejo precej dlje kot v starejših gradnjah.

Med pripravo obrokov se v kuhinji ustvari obilo vlage, v kopalnici je po prhanju ogromno pare, v spalnici pa se čez noč nakopiči topel in izdihan zrak. Prezračevanje zato ne sme biti več zgolj občasno opravilo, temveč mora postati del vsakodnevne obvezne rutine. In prav tu se izkaže ključna razlika med strešnim oknom, ki se odpira ročno, in elektrificiranim. Pri ročnem odpiranju je potreben dodaten napor, saj moramo do okna stopiti in ga pozneje tudi zapreti. Elektrificirano upravljanje pa ta korak odpravi, saj lahko prostor prezračite z enim samim pritiskom na gumb. Statistike prav tako kažejo, da lastniki domov z elektrificiranimi strešnimi okni prostore prezračujejo dvakrat pogosteje kot tisti, ki imajo na oknih ročne mehanizme.

Foto: VELUX Slovenija

Z dežnim senzorjem ste lahko brez skrbi

Dolga leta so bila elektrificirana strešna okna predvsem rešitev v domovih z visokimi stropi in na težje dostopnih delih pod streho. Danes ni več tako pomembno, ali okno dosežemo ali ne, pomembno je, kako pogosto ga dejansko uporabljamo in kakšno udobje nam to zagotavlja. Premišljeno zasnovan dom namreč ni le tisti z lepimi linijami, temveč takšen, ki nam zagotavlja občutek brezskrbnosti. Eden najpogostejših razlogov, da strešno okno ostane zaprto, je preprosto strah pred nenadnim dežjem.

Elektrificirano strešno okno VELUX z vgrajenim dežnim senzorjem to skrb popolnoma odpravi. Ob prvih dežnih kapljicah se okno samodejno zapre, kar pomeni, da lahko mirno zapustite dom ali se posvetite svojim obveznostim. Ni vam treba nenehno spremljati vremenske napovedi ali razmišljati o odprtih oknih. Prav ta na videz majhna podrobnost pogosto odloči o tem, ali bo okno ostalo zaprto ali dovolj dolgo odprto, da se prostor prezrači in zadiha.

Material, ki brez težav kljubuje vlagi in vsakdanji rabi

Pri izbiri strešnega okna ni pomemben le njegov način upravljanja, ampak tudi, kako je okno zasnovano in iz kakšnih materialov je izdelano, zlasti v prostorih, kjer sta para in vlaga pogosto prisotni. Prav v kuhinji in kopalnici, kjer je največ vlage in neprijetnih vonjav, izbrani material pokaže svojo pravo vrednost. Za takšne zahtevne razmere je zasnovano belo poliuretansko strešno okno VELUX.

Njihova posebnost je plastificiran les, ki velja za eno najbolj trpežnih in zanesljivih materialov okenskih okvirjev. Lesena sredica je prevlečena z vodoodpornim poliuretanom, ki ščiti pred vlago in omogoča preprosto čiščenje, za katero potrebujete le vlažno krpo. Sicer je omenjeno okno sredinsko vpeto in ima prezračevalno loputo, ki omogoča dotok svežega zraka tudi pri zaprtem oknu, medtem ko različne možnosti zasteklitve dodatno prispevajo k energijski učinkovitosti celotne prenove.

Foto: VELUX Slovenija

Naložba v pametnejše bivanje

Če načrtujete prenovo, razmislite o nadgradnji, in ne zgolj o preprosti zamenjavi strešnih oken. Pomembno je vprašanje, ali želite, da vaš dom v prihodnje sledi vašim osebnim potrebam in vsakodnevnim navadam. Elektrificirano strešno okno namreč ni le tehnična izboljšava, temveč strateška odločitev, ki neposredno vpliva na vaš način bivanja. Takšne sodobne rešitve prinašajo dolgoročno udobje in poskrbijo za zdravje vseh stanovalcev.

Vse omenjene rešitve VELUX si lahko v živo ogledate na prihajajočem sejmu Dom. Ta bo potekal od 11. do 15. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bodo strokovnjaki na voljo za vsa dodatna vprašanja o sodobnem prezračevanju in bivanju pod streho.

Naročnik oglasnega sporočila je VELUX SLOVENIJA D.O.O.