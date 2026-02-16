Konec neskončnih pogajanj? Tu so digitalne dražbe rabljenih vozil.

Na portalu doberavto.si bodo prvič potekale spletne dražbe tudi za fizične osebe. Nov model, podprt z integriranim financiranjem in tehnološko platformo Autopoint, prinaša transparentno oblikovanje cene ter hitrejši in varnejši postopek nakupa.

Slovenski trg rabljenih vozil vstopa v novo fazo digitalizacije. Družba NLB Lease&Go je predstavila prve spletne dražbe rabljenih vozil za fizične osebe v Sloveniji. Te bodo potekale na portalu doberavto.si, ki je v lasti hčerinske družbe NLB Car&Go. Gre za model, ki presega klasični oglaševalski pristop in uvaja tržno oblikovanje cene brez pogajanj, z jasnimi pravili ter integriranim financiranjem že v fazi oddaje ponudbe.

Po besedah predstavnikov družbe niso alternativa obstoječemu modelu prodaje, temveč njegova nadgradnja – odgovor na spremenjene nakupne navade, kjer kupci pričakujejo preglednost, hitrost in digitalno izkušnjo od začetka do konca.

Nadgradnja obstoječega modela prodaje rabljenih avtomobilov

Portal doberavto.si že danes povezuje ponudbo, povpraševanje in financiranje ter postopno prehaja iz informativnega iskanja vozil v dejansko izvedbo transakcij. Spletne dražbe so ključen korak v tej strategiji: vozila so strokovno pregledana, podatki preverjeni, ponudbe zavezujoče, cena pa se oblikuje neposredno na trgu. Model odpravlja pogajanja, zmanjšuje tveganje neresnih kupcev in skrajšuje čas prodaje.

Ključno tehnično in procesno podporo dražbam zagotavlja podjetje Autopoint, specializirano za izvedbo avtomobilskih dražb. To je do zdaj predvsem na področju pravnih oseb že vzpostavilo standarde transparentnih in učinkovitih dražbenih postopkov, zdaj pa to znanje prenaša tudi na trg fizičnih oseb. S svojim naprednim digitalnim sistemom, jasno določenimi pravili in varnostnimi mehanizmi predstavlja operativni temelj novega modela.

