Flydubai prekinil polete na letališče Jožeta Pučnika

Letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov je za preostanek marca in april prekinil polete na Letališče Jožeta Pučnika. Razlog je nadaljevanje vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere je letalski promet v regiji moten. Povezavo naj bi znova obnovili 1. maja, poroča portal Ex-Yu Aviation.

Flydubai je v zimskem voznem redu, ki ga bo ta konec tedna nadomestil poletni, Ljubljano z Dubajem povezoval štirikrat tedensko, pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki je zaradi iranskih protinapadov na države v regiji destabiliziral celoten Bližnji vzhod in na trenutke celo popolnoma zaustavil zračni promet, pa je nameraval število poletov na teden povečati na pet.

Zdaj se je torej odločil polete začasno prekiniti, obenem pa je zmanjšal tudi frekvenco poletov na letališča v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu.

Polete v Ljubljano naj bi obnovili maja, a lahko se bo zamaknilo

Znova naj bi polete v Ljubljano obnovil 1. maja, a v družbi po pisanju Ex-Yu Aviation opozarjajo, da so glede na razvoj dogodkov mogoče dodatne spremembe in prilagoditve.

Več podrobnosti glede poletov v poletni sezoni bo torej razkril poletni vozni red, ki naj bi ga Fraport Slovenija objavil še danes.

Qatar Airways, ki je zaradi vojnih razmer začasno, do 1. maja, ustavil polete v Zagreb in Beograd, je zdaj to začasno prekinitev podaljšal do sredine junija, lahko pa jih obnovi že prej, saj poslovno politiko prilagajajo tekočim razmeram.