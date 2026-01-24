Občina Ravne na Koroškem je za 10. februar razpisala dražbo desetih parcel za individualno gradnjo hiš v novem naselju Čečovje jug, kjer je skupno 30 parcel. Na decembrski dražbi je že prodala 12 parcel, preostalih osem bo obdržala za svoj projekt. Izklicna cena za en kvadratni meter ostaja enaka kot na prejšnji dražbi, 29 evrov.

Gradbene parcele, ki jih bo občina prodajala na februarski dražbi, so velike od 484 do 709 kvadratnih metrov, tako da se izhodiščne cene za posamezno parcelo gibljejo od 14.000 do dobrih 20.000 evrov. Navedene cene ne vključujejo 22-odstotnega DDV.

Za razmeroma nizko izklicno ceno zemljišč so se na občini odločili zato, ker bo komunalni prispevek, ki ga bo prav tako moral poravnati kupec posamezne parcele, višji kot običajno. Višji bo zato, ker bo komunalna ureditev območja, ki jo bo po napovedih letos izvedla občina, predstavljala razmeroma visok strošek. Predplačilo komunalnega prispevka je sicer za kupce parcel določeno v višini 35.000 evrov.

Prijave na februarsko dražbo na občini sprejemajo do 6. februarja do 10. ure, najpozneje do 9. februarja do 10. ure pa morajo dražitelji vplačati varščino v znesku 3000 evrov, je razvidno iz objave na spletni strani občine. Tam so navedeni tudi ostali pogoji dražbe.

Pred leti je Občina Ravne na Koroškem stanovanjske načrte za mlade družine za to območje snovala skupaj z inštitutom Back to the village. Ti načrti niso obrodili sadov, občina pa je nato sama projekt pripeljala do izvedbene faze. Na preostalih osmih parcelah tega naselja načrtuje gradnjo dvostanovanjskih hiš, ki jih bo oddajala v najem mladim.