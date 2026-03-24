V Ilirski Bistrici so v ponedeljek opravili prvo javno obravnavo študije variant za avtocestno povezavo med Postojno in Jelšanami. Domačini so sicer pozdravili začetek postopka, vendar so bili kritični do predlagane trase, saj se ponekod preveč približa naseljem.

Avtocestni odsek bi bil glede na predlog dolg okoli 37 kilometrov, gradili pa naj bi ga v najmanj dveh delih. Prvi je predviden med Postojno in Ilirsko Bistrico, drugi pa med Ilirsko Bistrico in Jelšanami. Odsek bi povezal že zgrajeni del avtoceste na Hrvaškem s primorsko avtocesto, priključek nanjo pa je predviden v bližini sedanjega počivališča Studenec. Na trasi bi bilo več predorov in viaduktov. Vrednost investicije je trenutno ocenjena na 1,3 milijarde evrov.

"Končno se je začelo premikati, avtocestni odsek je resnično potreben," je v izjavi za STA dejal ilirskobistriški župan Gregor Kovačič. Poudaril je, da predvidena trasa skozi občino Ilirska Bistrica že dlje časa ostaja bolj ali manj enaka. "Zato je na območju naše občine le ena variantna rešitev," je pojasnil.

Kljub temu pa predvidena trasa prinaša nekatere novosti, med katerimi je tudi deviacija sedanje državne ceste. Celoten postopek priprave državnega prostorskega načrta, dokumentacije, odkup zemljišč in sama gradnja so sicer premaknjeni v prihodnje desetletje. "Sam si želim, da bi vsaj nekatere postopke lahko nekoliko pospešili, da bi do avtoceste prišli prej, kot je zdaj načrtovano," je v tej luči dejal Kovačič.

Najbolj jih skrbi hrup

Domačini so v Ilirski Bistrici v dolgi razpravi največkrat izrazili zaskrbljenost glede hrupa. Čeprav je na vseh odsekih, kjer se bo trasa močno približala naseljem, predvidena postavitev protihrupne zaščite, si želijo večjih odmikov ceste od naselij. Najbolj so na to opozarjali prebivalci Jelšan, kjer naj bi zaradi gradnje avtoceste celo podrli eno stanovanjsko hišo.

V razpravi so opozarjali tudi na izgubo kmetijskih zemljišč in premik trase na obrobje vzpetin ali gozda na nekaterih območjih.

Javna obravnava je bila namenjena zbiranju pripomb, ki bi jih lahko po analizi vključili v pripravo državnega prostorskega načrta. Po Ilirski Bistrici sta javni razpravi v kratkem napovedani še v občinah Pivka in Postojna. Pisne pripombe pa je mogoče ministrstvu za naravne vire in prostor posredovati do 10. aprila.