Na. R., STA

Torek,
24. 3. 2026,
9.00

zemljišča hrup prebivalec gradnja Jelšane Postojna avtocesta avtocesta trasa

Torek, 24. 3. 2026, 9.00

Domačini proti predvideni trasi avtoceste Postojna–Jelšane

DARS - delavna zapora, vzdrževanje avtoceste, delo na cesti advertorial | Bojijo se hrupa, opozarjajo tudi na izgubo kmetijskih zemljišč. | Foto Klemen Korenjak

Bojijo se hrupa, opozarjajo tudi na izgubo kmetijskih zemljišč.

V Ilirski Bistrici so v ponedeljek opravili prvo javno obravnavo študije variant za avtocestno povezavo med Postojno in Jelšanami. Domačini so sicer pozdravili začetek postopka, vendar so bili kritični do predlagane trase, saj se ponekod preveč približa naseljem.

Avtocestni odsek bi bil glede na predlog dolg okoli 37 kilometrov, gradili pa naj bi ga v najmanj dveh delih. Prvi je predviden med Postojno in Ilirsko Bistrico, drugi pa med Ilirsko Bistrico in Jelšanami. Odsek bi povezal že zgrajeni del avtoceste na Hrvaškem s primorsko avtocesto, priključek nanjo pa je predviden v bližini sedanjega počivališča Studenec. Na trasi bi bilo več predorov in viaduktov. Vrednost investicije je trenutno ocenjena na 1,3 milijarde evrov.

"Končno se je začelo premikati, avtocestni odsek je resnično potreben," je v izjavi za STA dejal ilirskobistriški župan Gregor Kovačič. Poudaril je, da predvidena trasa skozi občino Ilirska Bistrica že dlje časa ostaja bolj ali manj enaka. "Zato je na območju naše občine le ena variantna rešitev," je pojasnil.

Kljub temu pa predvidena trasa prinaša nekatere novosti, med katerimi je tudi deviacija sedanje državne ceste. Celoten postopek priprave državnega prostorskega načrta, dokumentacije, odkup zemljišč in sama gradnja so sicer premaknjeni v prihodnje desetletje. "Sam si želim, da bi vsaj nekatere postopke lahko nekoliko pospešili, da bi do avtoceste prišli prej, kot je zdaj načrtovano," je v tej luči dejal Kovačič.

Najbolj jih skrbi hrup

Domačini so v Ilirski Bistrici v dolgi razpravi največkrat izrazili zaskrbljenost glede hrupa. Čeprav je na vseh odsekih, kjer se bo trasa močno približala naseljem, predvidena postavitev protihrupne zaščite, si želijo večjih odmikov ceste od naselij. Najbolj so na to opozarjali prebivalci Jelšan, kjer naj bi zaradi gradnje avtoceste celo podrli eno stanovanjsko hišo.

V razpravi so opozarjali tudi na izgubo kmetijskih zemljišč in premik trase na obrobje vzpetin ali gozda na nekaterih območjih.

Javna obravnava je bila namenjena zbiranju pripomb, ki bi jih lahko po analizi vključili v pripravo državnega prostorskega načrta. Po Ilirski Bistrici sta javni razpravi v kratkem napovedani še v občinah Pivka in Postojna. Pisne pripombe pa je mogoče ministrstvu za naravne vire in prostor posredovati do 10. aprila.

Slovesno odprtje druge cevi avtocestnega predora Karavanke
Novice Bratušek: Znova dokazujemo, kako izvrstno Slovenija zna in zmore #foto
Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja.
Novice Na ljubljanski železniški postaji nadaljevanje gradnje novega nadhoda
Trbovlje
Novice V Trbovljah podpisali pismo o nameri za širitev doma starejših
Fakulteta za strojništvo
Novice Kako bo videti nova fakulteta za strojništvo za 160 milijonov evrov
Letuš, poplave
Novice Za razdelitev dela zemljišč za nadomestne gradnje v Letušu izvedli žreb
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.