Stevanović: Absolutno bom odšel v Moskvo. Bratušek: DZ ni turistična agencija.

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je bil minuli petek izvoljen za predsednika državnega zbora, je te dni napovedal obisk Moskve in podporo referendumu o Natu. V oddaji 24 ur zvečer je Stevanović vztrajal pri obisku ruske prestolnice, kdaj naj bi odšel na obisk, pa je, kot je dejal, odvisno od oddelka za zunanjo politiko in protokola. V oddaji je gostovala tudi poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek, ki je Stevanoviću dejala, da državni zbor ni turistična agencija.

"Absolutno bom odšel v Moskvo," je v oddaji 24 ur zvečer ponovil Stevanović in poudaril, da so pred volitvami obljubili, da bodo "gradili mostove, pridobivali zavezništva in delovali v korist Slovenije". Dejal je, da želijo biti "prijatelji z vsemi in ne iskati sovražnikov."

Čeprav še ni prejel uradnega vabila iz Moskve, se Stevanović počuti ponosen zaradi velikega števila čestitk, ki da jih je prejel iz celega sveta, med drugim tudi od predsednika ruske dume Vjačeslava Volodina.

Bratušek Stevanoviću: DZ ni turistična agencija

V oddaji 24 ur zvečer so poleg Stevanovića gostili tudi Alenko Bratušek iz Gibanja Svoboda, ki mu je odgovorila takole: "Državni zbor ni turistična agencija, da si izbiraš potovanja, kamor si želiš iti," je dejala Bratušek in dodala, da mora biti zunanja politika države usklajena v okviru "trikotnika" – vlada in zunanje ministrstvo, predsednica ter predsednik DZ.

Izrazila je upanje, da se bo Stevanović držal tega protokola, saj bi "soliranje" lahko Slovenijo postavilo "na napačno stran" mednarodnih odnosov. Bratuškova se sicer strinja, da je treba namesto zidov graditi mostove, a poudarja, da je treba "izbirati, s kom".

Stevanović je na besede Bratušek odgovoril, da so turistične agencije zasebna podjetja, ki delajo v zasebno korist, medtem ko je naloga predsednika DZ, da deluje v korist države. Trdi, da volivci podpirajo njegovo željo po povezovanju s celim svetom.

Rupel: Če bi šel Stevanović v tem trenutku v Rusijo, bi bil to strel v koleno Sloveniji

Po napovedi Stevanovića, da bo obiskal Moskvo, kritični odzivi prihajajo tudi iz vzhodnega krila Nata, kjer Stevanovića označujejo za Moskvi naklonjenega politika. Na N1 so pridobili tudi odzive nekaterih slovenskih bivših politikov.

"Če bi šel Stevanović v tem trenutku v Rusijo, bi bil to strel v koleno Sloveniji in to bi najbrž izzvalo velik odpor v Evropski uniji. Sam sicer verjamem, da ima gospod Stevanović dobre namene ter da želi koristiti Sloveniji in EU. To dvoje pa seveda pomeni imeti neke vrste kritičen odnos do Rusije," je za N1 povedal bivši zunanji minister in nekdanji član SDS Dimitrij Rupel. Poudaril je tudi, da so Stevanoviće izjave glede obiska Moskve in referenduma o izstopu iz Nata preuranjene in da sam zardi njih ni prav nič vznemirjen. "Predsednik državnega zbora nima nobenih pristojnosti na področju zunanje politike in ne more spreminjati odnosov med Slovenijo in Rusijo," je še dejal.

"V osnovi ni nič narobe s tem, če želi predsednik državnega zbora iti na obisk tudi v Moskvo, se pa predpostavlja, da je takšen obisk v kontekstu državne zunanje politike," pa je za N1 povedal Lojze Peterle. Peterle sicer meni, da bi bilo treba dolgoročno stremeti k temu, da ima EU z Rusijo nesovražen in partnerski odnos, a v luči napovedanega Stevanovićevega obiska v Moskvi pravi, da "solo igra tu ne prinese ničesar".

"Zunanja politika Slovenije je politika kontinuitete, ki se oblikuje v državnem zboru. Predsednik državnega zbora je prvi med enakimi, ni pa on tisti, ki oblikuje zunanjepolitično usmeritev. Najprej sta tu odbor za zunanjo politiko in odbor za zadeve EU, potem pa je še celoten plenum državnega zbora. Ta odloča, v katero smer se bo v danem trenutku nagnila Slovenija," pa je za N1 dejal nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar.