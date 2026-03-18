Slovesno odprtje druge cevi predora Karavanke #vŽivo

Po petih in pol gradnje na slovenski strani bodo ob 13.30 uri slovesno odprli drugo cev osemkilometrskega avtocestnega predora Karavanke. Gre za enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji v zadnjih letih, ki je stal 115 milijonov evrov brez DDV. Slovesnosti se bosta udeležili tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. Otvoritev spremljamo v živo.

Predor Karavanke je pomemben del evropskega prometnega omrežja in velja za enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji v zadnjih letih. Dograditev edinega enocevnega predora na slovenskem avtocestnem omrežju je ključna za izboljšanje varnosti in pretočnosti predora.

Skupna dolžina vzhodne predorske cevi znaša 7948 metrov. Slovenska stran je krajša od avstrijske in znaša 3546 metrov, je pa bila zaradi geoloških značilnosti gradnja zahtevnejša. V slovenskem delu predora je bilo zgrajenih 12 prečnikov in štiri odstavne niše. Izvedeno je bilo tudi novo podzemno zajetje karavanške vode in dograjena razširitev avtoceste med območjem od predorske cevi do cestninske postaje Hrušica v dolžini 620 metrov.

Preboj cevi že pred dvema letoma

Medtem ko so Avstrijci svoj 4402 metra dolg del predora do meje s Slovenijo po sedmih letih in pol izkopali septembra 2021, je s slovenske strani preboj uspel dve leti in pol kasneje, marca 2024. Preboj so obeležili s slovesnostjo, na kateri sta premier Robert Golob in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek izpostavila pomen karavanškega predora, ne le z vidika razvoja prometnega omrežja, ampak širše za celotno družbo.

Skupna količina izkopanega materiala je bila ocenjena na 428 tisoč kubičnih metrov, s čimer bi zapolnili 171 olimpijskih bazenov, količina porabljenega betona pa na 195 tisoč kubičnih metrov oziroma 78 olimpijskih bazenov. Skupna dolžina vgrajenih sider znaša 359 tisoč metrov ali 125 višin Triglava, skupna teža jeklenih materialov pa je enaka teži Eifflovega stolpa.

Gradbena dela so se po preboju cevi nadaljevala, skupna vrednost del pa se je zaradi podražitev materialov, energentov in gradbene mehanizacije povečala na skoraj 115 milijonov evrov brez DDV.

Konec leta 2024 je v celotnem predoru stekla namestitev elektro-strojne opreme s sistemi za prezračevanje, požarno varnost, nadzorno krmiljenje in videonadzor. Na skupnem javnem naročilu Darsa in Asfinaga za obe predorski cevi je uspel Strabag s ponudbo za 110 milijonov evrov, glede na dolžino predora v posamezni državi je na Asfinag odpadlo 56 odstotkov, na Dars pa 44 odstotkov investicije.

Obe cevi bosta hkrati prevozni šele leta 2029

V zadnjih mesecih je potekalo testiranje opreme, sedaj pa je druga predorska cev nared za odprtje. Po današnjem slavnostnem odprtju bodo promet preusmerili v novo cev in se lotili sanacije stare. Na slovenski strani jo bo glede na pogodbo za 82,5 milijona evrov brez DDV izvedel konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling.

Po izvedbi gradbenih del bo Strabag tudi v stari cevi namestil novo elektro-strojno opremo, tako da bo ta enotna. Obe cevi bosta v polni uporabi predvidoma leta 2029.

Leta 1991 odprli prvo cev predora

Prvi načrti za gradnjo predora, ki skozi Karavanke povezuje Slovenijo in Avstrijo, so se pojavili v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, gradnja skupno 7864 metrov dolge prve cevi predora pa se je začela leta 1986 in je trajala pet let. Predor je bil ob odprtju 1. junija 1991 eden najsodobnejših in najvarnejših v Evropi.

Postal je pomembna čezmejna cestna prometna povezava med državami EU in državami Zahodnega Balkana, prav tako pa tudi eden najbolj obremenjenih mejnih prehodov v Sloveniji. Leta 2005 je skozi predor Karavanke dnevno v povprečju peljalo okoli 6200 vozil, leta 2023 pa že 13.500 vozil, od tega 1700 tovornih.

Predor Karavanke je bil že v osnovi načrtovan kot dvocevni predor, a so bile prometne zahteve sprva nižje od pričakovanih, zato so najprej zgradili le eno cev. Izreden porast sezonskega prometa skupaj z neposrečeno rešitvijo prezračevanja in nerešenim konceptom evakuacije pa je že po dobrem desetletju od odprtja predora privedel do odločitve o nujnosti nadgradnje, ki jo je še pospešila evropska direktiva.