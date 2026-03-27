Bodo skakalke danes dočakale planiški debi?

Na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih bi morale danes skakalke v dveh serijah za trening prvič v zgodovini preizkusiti planiško letalnico. A zaradi vremena, ki je že včeraj na Gorenjskem povzročalo velike težave (močan veter je odkrival strehe, ponekod so zato danes zaprli celo vrtce in šole), sta treninga, načrtovana za 9.00 in 9.40, pod velikim vprašajem. Pričakovati je torej spremembe urnika. Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš varovankama Niki Prevc in Niki Vodan svetuje, če bo veter sploh omogočal letenje, da morata v poletih uživati, ob tem pa imeti nekaj pozitivne treme oziroma spoštovanja do letalnice.

Na zgodovinski prvi ženski tekmi na planiški letalnici, predvideni za soboto popoldan, ima pravico nastopa najboljših 15 skakalk v seštevku svetovnega pokala. V Planici je predvideno, da jih bo tekmovalo 13, ki naj bi danes na uradnem treningu preizkusile letalnico. To bi bili premierni uradni poleti skakalk, v tekmovalnem smislu, na Letalnici bratov Gorišek.

Dekleta so do zdaj tekmovalno letela le v Vikersundu na Norveškem pred tednom dni, kjer se je z dvema zmagama izkazala Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Druga v seštevku poletov je vodilna skakalka sezone in svetovna rekorderka (236 metrov in lanskega Vikersunda) Nika Prevc. Slovenske barve bo branila še Nika Vodan, ki je v seštevku discipline na petem mestu, v skupnem seštevku pa zaseda deseto mesto.

Jurij Tepeš na poletih v Planici računa na dve varovanki, Niko Vodan in Niko Prevc.

"Dekletoma bi svetoval podobno kot pred Vikersundom, da morata v poletih uživati, ob tem pa imeti nekaj pozitivne treme oziroma spoštovanja do letalnice. Če tega ni, se dogajajo večje napake. V Planici je letalnica zahtevna, ni pa nemogoča ali pa veliko bolj zahtevna kot Vikersundu. Vse skupaj je na višji nadmorski višini, večje so zaletne hitrosti. Odvisno je seveda od vremena, vetra je lahko tudi več. Smo pa preteklo soboto in nedeljo (v Vikersundu, op. a.) dobili potrditev, da so ženski skoki zelo napredovali. Zelo veliko tekmovalk ima osebne rekorde čez 200 metrov. Poleti so bili varni, brez večjih težav. Pripravljamo se na to, dekleta si želijo. In kaže se, da jih je vse več sposobnih leteti daleč," je pred premiernim uradnim treningom skakalk na planiški velikanki dejal glavni trener reprezentance Jurij Tepeš.

Bo Nika Prevc, ki bo v Planici prejela tretji zaporedni veliki kristalni globus, danes dočakala prvi polet na Letalnici bratov Gorišek?

Prevc se ne želi obremenjevati z malim globusom

Svetovna rekorderka Prevc (236), ki bo prejela tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala, je v igri tudi za mali globus v poletih. Pogoj Fis pred sezono je bil, da ga bodo podelili le, če bo organizatorjem uspelo izpeljati vse tri tekme na letalnici, torej tudi v Planici. Prevc je trenutno s 140 točkami druga, vodilna Kvandal je v zanesljivem vodstvu z 200 točkami, 21-letna Slovenka je pred zgodovinskim domačim poglavjem dejala, da se ne želi pretirano obremenjevati ne z rekordom ne z malim globusom.

"V Vikersundu sem napadala dvakrat (mali globus, op. a.), a se mi ni izšlo. Mislim, da bo bolje, če neham razmišljati o tem, da lahko samo še uživam. Kar bo, pa bo."

Vodan prihaja z dobrimi občutki

Optimistična v Planico prihaja Nika Vodan, za katero so odlični dnevi v Vikersundu, kjer je sploh prvič preletela 200 metrov in osebni rekord postavila pri 222,5 metra. Partnerjevo rekordno daljavo želi preseči tudi v Planici, da bo vse skupaj bolj pravično.

Za Niko Vodan so najdaljši poleti v karieri.

"Že v vetrovniku mi je zelo dobro kazalo. Kar najhitreje sem usvojila tehniko, kako čim dalj časa leteti. Mislim, da je bil to zame en velik plus, da sem lahko ugotovila, kako leteti na letalnici. Nisem si predstavljala, da bo preskočiti 200 metrov v Vikersundu videti tako preprosto. Lagala bi, če bi rekla, da grem gor brez kakršnegakoli strahu, ker kot ste videli, imajo tudi fantje še vedno nekaj strahu, pa čeprav so tam že leteli. Gre za pozitiven strah, spoštovanje do letalnice," pravi Vodan.

Bodo dobile priložnost med premorom moške posamične tekme?

Skakalke bi morale danes opraviti dva treninga, ob 9.00 in 9.40, a gre zaradi vremenskih razmer – težave naj bi povzročal predvsem premočan veter – pričakovati spremembe urnika.

Danes popoldne (15.00) imajo prvo planiško tekmo skakalci, direktor tekmovanja svetovnega pokala Sandro Pertile pa je včeraj povedal, da utegnejo trening skakalk izvesti celo v premoru med obema serijama moške tekme, če razmere izvedbe ženskega treninga ne bodo omogočale prej.

Svetovni pokal, skupno (32/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2576 točk*

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1810

3. Anna Odine Stroem (Nor) 1578

4. Lisa Eder (Avt) 1417

5. Selina Freitag (Nem) 1222

...

10. Nika Vodan (Slo) 887



*zmagovalka svetovnega pokala

Vrstni red v poletih: 1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 200 točk

2. Nika Prevc (Slo) 140

3. Frida Westman (Šve) 130

4. Anna Odine Ström (Nor) 105

5. Nika Vodan (Slo) 95

...