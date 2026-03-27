Golob bo na delovnem kosilu gostil predstavnike strank: o čem bo tekla beseda in kdo se ga bo udeležil?

Po tem, ko je včeraj premier Robert Golob sklical sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV), na katero je povabil predsednico republike Natašo Pirc Musar in voditelje strank, ki so se po nedavnih volitvah uvrstile v državni zbor, je danes na delovno kosilo povabil predsednike petih strank, ki jim je, glede na trenutne rezultate, uspel preboj v državni zbor, pri čemer je izpustil prvaka SDS Janeza Janše, s katerim je morebitno sodelovanje v koaliciji zavrnil že pred volitvami.

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je že v ponedeljek, dan po volitvah, dejal, da si želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V luči tega je na prvake strank, ki jim je na nedavnih volitvah uspel preboj v državni zbor, naslovil povabilo na današnje delovno kosilo.

Že pred volitvami pa so v stranki Gibanju Svoboda dali vedeti, da sodelovanja s SDS ne predvidevajo, medtem ko so preostalim petim strankam ponudili roko in bodo pri njih poskušali iskati glasove, ki bi jim v pričakovanih zahtevnih pogajanjih omogočili oblikovanje nove vladne koalicije.

Stranke gredo na sestanek z začrtanimi programskimi izhodišči

Na petkov prvi sestanek, namenjen pogovoru o možnostih sodelovanja strank v morebitni novi vladi, gredo predstavniki strank v glavnem brez prevelikih pričakovanj, a večinoma z začrtanimi programskimi izhodišči.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je po včerajšnjem prvem povolilnem sestanku še aktualne koalicije dejal, da verjame, da bo vlada sestavljena. "Povolilna matematika se bo počasi sestavila, ampak jaz mislim, da je treba v tej fazi, ko smo štiri dni po volitvah, zaupati v modrost predsednikov strank in v modrost tistih, ki se pogajajo," je dejal. Prepričan je, da bi bilo dobro, da se v ta proces vtika čim manj ljudi.

Han in SD ničesar ne pogojuje: "Lahko preživimo v opoziciji ali pa smo v vladi"

Prvak SD Matjaž Han je medtem dejal, da SD ničesar ne pogojuje. "Jasno pa vemo, da s stranko SDS ne moremo iti v vlado, in to je naše glavno politično sporočilo. Lahko preživimo v opoziciji, lahko pa smo tudi vladna stranka," je zatrdil.

Po njegovih besedah sicer na splošno pri vsebini obstajajo tudi zanje nekatere rdeče črte, a za zdaj privilegija pogojevanja nimajo. Han pa je "zelo zadovoljen", da Resni.ca ne želi v vlado. Poudaril je še, da si sicer nekateri s pogojevanjem in vsakodnevnimi nastopi pred mikrofoni "delajo pozicijo" in dvigujejo pomembnost, a je po njegovi oceni treba počakati, da se sploh razvijejo prvi pogovori.

"Najprej je pomemben okvir, potem je seveda vsebina, na koncu pa, verjemite mi, da imamo kandidatov za vse funkcije dovolj," je sklenil.

Udeležbo na kosilu so potrdili tudi v Levici, kjer o sestavljanju vlade pred pogajanji niso želeli govoriti. Tako je tudi sokoordinator Levice Luka Mesec ob včerajšnjem odhodu s seje vlade v mimohodu novinarjem dejal le, da ne sestavljajo koalicije pred kamerami.

Prihod na delovno kosilo Goloba potrdila tudi Logar in Stevanović

Predsednika strank Demokrati in stranke Resni.ca, Anže Logar in Zoran Stevanović, sta svoj prihod na delovno kosilo, ki ga bo gostil premier, že potrdila. Predsednik Demokratov Anže Logar je na Instagramu zanikal informacije, da naj bi bilo že dogovorjeno sodelovanje Demokratov v prihodnji vladi Roberta Goloba. Kot je navedel, se pogajanja niti začela še niso. Je bil pa zelo jasen, da Demokrati v koalicijo z Levico ne gredo. Enako je včeraj povedal predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki zadnje dni razlaga, da stranko vidi v opoziciji, ki bi lahko konstruktivno sodelovala s koalicijo.

Logar je v četrtek navedel, da se v medijih in po socialnih omrežjih v zadnjih dneh pojavljajo zavajajoče informacije o sodelovanju Demokratov v morebitni naslednji vladi, celo ministrska mesta naj bi bila že razdeljena, kar je po njegovih besedah "čista laž". "Gre za medijske čenče, ki so jih nekateri ustvarili z namenom, da oslabijo položaj Demokratov pred začetkom pogajanj," je prepričan.

Spomnil je sicer, da so Demokrati "v volilnem procesu govorili o pomenu sodelovanja, o pomenu tega, da presežemo te delitve". "Polarizacija v zadnjem tednu volilne kampanje je pripeljala do odločitve, kakršna je, ljudje so se odločili, kakor so se, in mislim, da je ta odločitev precej jasna," je dejal.

Logar pričakuje dolgotrajna pogajanja: morda bodo trajala tedne ali celo mesece

Logar je ob tem navedel nekaj pogajalskih izhodišč Demokratov pred prvim današnjim sestankom strank. Eden od ključnih dejavnikov odločitve Demokratov za morebitno koalicijo je tako jasna zaveza vlade o prioritetnem boju zoper korupcijo z uvedbo skupine za boj z organiziranim kriminalom in korupcijo (SKOK) ter razbremenitev plač in podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice.

Obenem je navedel, da stranka ni nastala zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije, je poročala STA. "Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse," je dodal. Po njegovih besedah so volivci sicer rekli ne politiki zadnjih štirih let, Demokrati tako ne želijo biti zgolj četrta stranka k obstoječi koaliciji Svobode, SD in Levice, je še v četrtek dejal v izjavi za medije. Demokrati v procesu sestavljanja vlade niso glavni akter, pravi, so pa lahko na koncu koncev "neglavni glavni akter". Kakršnokoli določanje resorjev pa bo šele "čisto zadnja faza", navaja Logar.

Podobno kot Logar je ob odhodu s četrtkove seje Sveta za nacionalno varnost zatrdil prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Tudi on pričakuje dolgotrajna pogajanja, glede sodelovanja z Levico pa pravi, da je Levica "stranka, ki zavzema popolnoma drugačna programska izhodišča od nas, tako da mi se v takih koalicijah ne vidimo".

NSi na kosilo ne bo

Po tem, ko so nekaj dni oklevali z odgovorom, so v četrtek v NSi sporočili, da se ne bodo udeležili današnjega kosila z Golobom in drugimi predstavniki strank. Kot so navedli, skupna lista strank NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča ne vidi osnove, ki bi jih v vrednotah ali programskih izhodiščih povezovala z Gibanjem Svoboda.

Janša meni, da je sestanek Goloba preuranjen

Janša drugi strani meni, da je sestanek, na katerega je povabil Golob, preuranjen. V izjavi za medije je po včerajšnji seji Sveta za nacionalno varnost sicer dejal, da če bi bil povabljen, bi na pogovore šel, "ker je to normalno, da se pač v tem času pogovarjaš". Je pa hkrati pristavil, da bi imel "sicer zadržke, ker nimamo še uradnih rezultatov oziroma nimamo niti še preverjenih rezultatov, saj so in še bodo vložene številne pritožbe glede samega volilnega postopka".

Na vprašanje, ali bo poskušal sestaviti vlado tudi sam, je ponovil, da bo počakal na uradne rezultate volitev. Pristavil je, da SDS že desetletja ponavlja, da ne izključuje nikogar. Ne bodo pa sestavljali manjšinske vlade, je zatrdil po poročanju STA.

