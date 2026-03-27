Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Sa. B., STA

Petek,
27. 3. 2026,
14.45

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,73

Natisni članek

Volitve 2026 Volitve 2026 opravičilo Luka Mesec Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša

Janša zahteva opravičilo, sicer napoveduje tožbo

"Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen ustave," so prepričani v SDS.

Foto: Ana Kovač

Odvetnik Franci Matoz je na prvaka Svobode Roberta Goloba in sokoordinatorja Levice Luko Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta predsedniku SDS Janezu Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve in korupcijo. Če tega ne bosta storila v 24 urah, Matoz napoveduje tožbo.

Gre za izjave, ki sta jih Golob in Mesec izrekla med 16. in 20. marcem, večinoma na televizijskih soočenjih, pa tudi v drugih javnih izjavah. Med drugim je Golob Janši očital, da se je za prihod na oblast pripravljen povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine in da so "ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi". Na Facebooku pa je zapisal, da imajo za to, kar počne Janša, samo eno besedo – veleizdaja. V poznejših izjavah pa mu je med drugim očital, da je prodal domovino tujcem, konkretno Izraelcem.

Mesec pa je na enem od soočenj Janši poleg sodelovanja z Izraelci očital še, da je najbolj skorumpiran politik v državi.

Zahtevajo, da se oba javno opravičita

"Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen ustave. Prav tako sta oba s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja obrekovanja iz 159. člena kazenskega zakonika," so prepričani v SDS.

Oba naj zato nemudoma javno prekličeta zgoraj navedene izjave in se javno opravičita. Če tega ne bosta storila najkasneje v 24 urah od prejema te zahteve, napovedujejo začetek postopkov pred sodiščem.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
