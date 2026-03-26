A. P. K., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
16.00

Nsi, Fokus | "V zadnjih štirih letih smo bili priča maščevalni in razdiralni politiki vlade, ki je kljub opozorilom teptala in z davki ter predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse ostale, ki so pokazali, da želijo delati," ob tem v stranki NSi vztrajajo pri kritikah aktualne vladne koalicije, ki so jih nizali že v predvolilnem času.

"V zadnjih štirih letih smo bili priča maščevalni in razdiralni politiki vlade, ki je kljub opozorilom teptala in z davki ter predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse ostale, ki so pokazali, da želijo delati," ob tem v stranki NSi vztrajajo pri kritikah aktualne vladne koalicije, ki so jih nizali že v predvolilnem času.

V NSi se ne bodo udeležili petkovega prvega sestanka, namenjenega pogovoru o možnostih sodelovanja strank v morebitni novi vladi Roberta Goloba, je stranka sporočila na omrežju X. Kot so navedli, skupna lista strank NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča ne vidi osnove, ki bi jih v vrednotah ali programskih izhodiščih povezovala z Gibanjem Svoboda.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je kot predsednik stranke, ki ji po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, namreč za petek povabil na sestanek predstavnike šestih od sedmih strank, ki so glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev izvoljene v parlament. Povabil ni SDS, ki je po teh izidih pristala na drugem mestu, tesno za Svobodo.

Udeležbo na sestanku so do danes potrdili prvaki vseh povabljeni strank z izjemo NSi, ki se je zadnje dni konkretnemu odgovoru na to vprašanje izogibala.

Ne vidijo vrednot in programskih izhodišč, ki bi jih povezovale

Predsednik stranke Jernej Vrtovec je sicer že v ponedeljek na omrežju X zapisal, da upanje za desnosredinsko vlado še tli. Danes pa je stranka svojo neudeležbo napovedala kar na istem družbenem omrežju.

"V zadnjih štirih letih smo bili priča maščevalni in razdiralni politiki vlade, ki je kljub opozorilom teptala ter z davki in predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse preostale, ki so pokazali, da želijo delati," ob tem vztrajajo pri kritikah aktualne vladne koalicije, ki so jih nizali že v predvolilnem času.

Obenem tako ocenjujejo, da ne vidijo vrednot in programskih izhodišč, ki bi jih povezovale z aktualno največjo vladno stranko, prvak katere Golob bo po pričakovanjih v naslednjih dneh in tednih vse napore uperil v sestavljanje nove vladne koalicije.

