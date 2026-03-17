V UKC Ljubljana slovesno odprli prenovljene prostore

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so slovesno odprli prenovljene prostore v osmem nadstropju glavne stavbe. V prenovljeno prvo osmino bodo bolnike selili postopoma po nadstropjih od zgoraj navzdol, kar naj bi izpeljali do junija. Nato se bo začela prenova druge osmine, je danes napovedal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Energetsko saniran in revitaliziran del prve osmine glavne stavbe hospitala v osmem nadstropju, ki je del kliničnega oddelka za nefrologijo interne klinike, so danes odprli predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug in predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo Miha Arnol.

Jug: Gre za izjemno velik korak

Jug je v izjavi dejal, da gre za izjemno velik korak, saj so na poti prenove potrebovali veliko energije. Po njegovih besedah so vzpostavili bistveno boljše pogoje za bolnike, ki bodo bivali v dvoposteljnih sobah s kopalnico. Sobe so prostorne, svetle, izolirane, zračne in predvsem zagotavljajo bistveno večje udobje kot prej, je poudaril Jug. Stavbo so prenovili tudi statično, "tako da je ta stavba najvarnejša stavba v Ljubljani".

Zaposleni dobivajo prenovljene prostore za pripravo zdravil in sodobne skupne prostore ter čajno kuhinjo. Jug se je ob odprtju zahvalil predvsem zaposlenim, ki so morali delati v težkih razmerah, in bolnikom, ki so razumeli, da s prenovo zanje ustvarjajo boljši UKC. Prve bolnike bodo v prenovljeni del 8. nadstropja preselili čez približno 14 dni, saj je treba najprej preveriti neoporečnost vode in zraka.

Golob se je zahvalil vodstvu

Golob se je ob odprtju zahvalil vodstvu kliničnega centra, vsem zaposlenim, celotnemu medicinskemu osebju in izvajalcem, ker so ob delujoči bolnišnici izvajali prenovo stavbe. "To je nekaj, kar si lahko vsak predstavlja v svoji lastni hiši ali stanovanju, in veste, kako težko je to organizirati, koliko živcev pobere, predvsem pa, koliko organizacije," je dejal.

Dodal je, da je vodstvo našlo pravi način, ki je na prvo mesto postavil varnost bolnika, ker so vsi ukrepi usmerjeni v to, kako bo bolnik v prenovljenih prostorih, z novo opremo in motiviranimi zaposlenimi prišel do še boljše oskrbe.

"Veliko se govori o zdravstveni reformi, največkrat o zakonskih spremembah, pa vendar reforma našega zdravstvenega sistema in krepitev javnega zdravstvenega sistema je bistveno več. Je predvsem ustvarjanje boljših pogojev tako za pacienta, pa tudi za osebje," je še povedal Golob.

Jug je spomnil, da so morali projekt ob prevzemu spremeniti, saj je sprva predvideval zaprtje polovice bolnišnice, česar nikakor ne bi bilo možno izvesti, ne da bi bolniki utrpeli veliko škodo, UKC pa zelo verjetno tega finančno in strokovno ne bi mogel prenesti. Zato so zastavili prenovo najprej prve in druge osmine, nato bo sledila prenova po četrtinah.

Prenovo druge osmine naj bi zaključili konec letošnjega leta

Prenovo druge osmine, ki bo prav tako potekala vertikalno, naj bi zaključili konec letošnjega leta, "pričakujemo, da bo projekt potem zaključen hitreje, kot smo sprva pričakovali".

Zaključek prenove celotne stavbe je predviden konec leta 2028. Jug je danes opozoril, da bodo dodatne posteljne kapacitete potrebovali pred prehodom iz druge osmine v prvo četrtino. "Računamo, da bi se čim hitreje zaključila infekcijska klinika, sicer pa iščemo tudi možnosti kontejnerske provizorične izgradnje, vendar to pri nas ni tako enostavno," je še povedal.

O posnetkih razmer v UKC Ljubljana, ki krožijo po družbenih omrežjih, pa je Jug dejal, da hospitalni prostori res niso povsod idealni, a so daleč od tega, kar želijo nekateri predstaviti. "Res pa je, da so naše stavbe povprečne starosti 50 let, v nekaj letih se tega ne da kompenzirati, vendar trenutno prenavljamo 85 tisoč kvadratnih metrov in če bomo tako nadaljevali, bomo verjetno v petih do 10 letih imeli nove hospitalne prostore," je dejal.

Na enem od posnetkov je videti tudi podgano. Jug je dejal, da so po njihovem vedenju ti posnetki od avgusta lani, ko pa ni bila podana nobena prijava, da je kdo opazil kakršnegakoli glodavca, zato "ne moremo niti izključiti, da ga je nekdo zlonamerno postavil tam". "Da se zlorablja zdravstvo na tak način, je res najhujše dno, kar smo mu lahko priča," je še komentiral posnetke.