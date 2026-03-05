V UKC Ljubljana pridobili štiri naprave za slikanje z magnetno resonanco

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pridobili štiri naprave za slikanje z magnetno resonanco, tri bodo nameščene na kliničnem inštitutu za radiologijo, ena na nevrološki kliniki. Slednjo so predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor UKC Marko Jug danes predali v uporabo.

Gre za dva tritesla aparata za magnetno resonanco (MR) in za dva 1,5-tesla MR-aparata. Na nevrološki kliniki so pridobili tritesla MR-aparat, ki bo po besedah direktorja UKC Marka Juga omogočal hitro zaznavanje degenerativnih nevroloških sprememb s posebno tehnologijo, ki jo premore samo šest aparatov v Evropi. Dodal je, da so tudi tri MR-naprave na kliničnem inštitutu za radiologijo izjemne, zagotavljale bodo na primer robotsko biopsijo prostate in druge tehnologije, ki do zdaj niso bile možne.

Foto: STA Nevrološka klinika z novo MR-napravo zaključuje celotno prenovo diagnostično-interventnih aparatur, ki se je začela jeseni leta 2022 z novim angiografom za vizualizacijo krvnih žil, lani pa so pridobili napravo za računalniško tomografijo (CT). "Zdaj je prenova zaključena in omogoča najmodernejšo oskrbo bolnikov, v kratkem bomo začeli tudi zdravljenje Alzheimerjeve bolezni in začetne demence," je v izjavi po vladnem obisku v UKC Ljubljana povedal Jug.

Zaključili so tudi prenovo objekta nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu (ZVD), ki se zdaj imenuje Diagnostično-terapevtski servis (DTS) vzhod. Prenova je bila nujna, da bodo lahko aprila začeli prenovo druge osmine glavne stavbe UKC Ljubljana. Pridobili so približno 2.500 kvadratnih metrov površin, kamor bodo iz glavne stavbe premestili pisarniške prostore, dejavnosti medicinske fakultete in druge dejavnosti ter tako sprostili prostor za paciente, je dejal Jug. Ob tem se je zahvalil Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ministrstvu za zdravje in predsedniku vlade.

Golob: V UKC Ljubljana se lahko vsak prepriča, kaj pomeni močno javno zdravstvo

Premier Robert Golob je dejal, da se lahko v UKC Ljubljana vsak prepriča, kaj pomeni močno javno zdravstvo. "Govorimo o tem, da je vsakomur, ne glede na njegovo materialno pozicijo, omogočen dostop do najkompleksnejših in najzahtevnejših zdravljenj, kar jih pozna svet. Naprave, ki jih imamo na razpolago v naših kliničnih centrih, znanje, ki ga imajo zaposleni v naših kliničnih centrih, so enakovredne znanjem najboljših na svetu in prav je tako, ker si Slovenke in Slovenci zaslužimo, da imamo na razpolago najboljše možne terapije," je povedal.

"Še enkrat bi rad izrazil svojo hvaležnost celotnemu medicinskemu osebju, tako zdravnikom, negovalnemu osebju, babicam, sestram, vsem zaposlenim v zdravstvenem sistemu, da ste tu za nas, da ste tu takrat, ko vas potrebujemo, takrat, ko si sami ne moremo pomagati," je dejal.

Foto: STA Predsednik vlade meni, da bi morala biti naloga vsake vlade, da krepi znanje in motivacijo zaposlenih v zdravstvenem sistemu in da poskrbi, da so delovni pogoji čim boljši in oprema čim bolj napredna. Dodal je, da je močno javno zdravstvo prioriteta, ki jo bodo zagovarjali pred volivci 22. marca in izvajali v naslednjem mandatu.

Foto: STA