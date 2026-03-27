hekerski napad Kibernetski napad Vojna v Iranu Iran FBI Kash Patel

Napad na direktorja FBI: to je znano

Kash Patel | Ena od fotografij Kasha Patela, ki so jih objavili proiranski hekerji. | Foto Telegram / Handala Hack Team

Ena od fotografij Kasha Patela, ki so jih objavili proiranski hekerji.

Foto: Telegram / Handala Hack Team

Z Iranom povezana hekerska združba, znana kot Handala Hack Team, je na spletu objavila dokaze o uspešnem vdoru v osebni e-poštni predal Kasha Patela, direktorja ameriškega preiskovalnega urada FBI. Hekerji so med drugim objavili več Patelovih zasebnih fotografij. Da je bil Patel res žrtev kibernetskega napada, so že potrdili na ameriškem ministrstvu za pravosodje.

Združba Handala Hack Team je v njihovem kanalu v aplikaciji Telegram in na njihovi spletni strani objavila serijo fotografij, ki so jih, tako trdijo, ukradli neposredno iz osebnega e-poštnega predala direktorja FBI Kasha Patela.

Fotografije med drugim prikazujejo direktorja FBI, kako vonja in kadi cigare, pozira s steklenico ruma in se vozi s kabrioletom. Hekerji se v svojih objavah sicer tudi norčujejo iz domnevno šibke kibernetske zaščite FBI, trdijo pa še, da naj bi bil vdor v Patelovo e-pošto le del širše kampanje, uperjene proti FBI.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, so fotografije najverjetneje nastale v letih 2019 in 2020, v času prve administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa, ko je bil Kash Patel med drugim član ameriškega Sveta za nacionalno varnost. Direktor FBI je postal 21. februarja 2025.

Potrdili, da je bil Patel res tarča napada

Predstavnik ameriškega ministrstva za pravosodje je po navedbah Reutersa že potrdil, da je bil Kash Patel res žrtev kibernetskega napada oziroma da so hekerji vdrli v njegov osebni e-poštni račun, vsebine, ki so jih objavili na spletu, pa se zdijo avtentične. Patel in FBI se še nista odzvala. 

Kash Patel je bil pred prevzemom nadzora nad FBI v ameriški javnosti najbolj znan po (spletnem) političnem aktivizmu, pri katerem je v ospredje pogosto postavljal predvsem svojo neomajno podporo Donaldu Trumpu. Mnogi so prepričani, da ga je ta po vnovični selitvi v Belo hišo zaradi tega tudi nagradil s položajem direktorja FBI.

Hekerska združba Handala Hack Team se sicer opisuje kot "propalestinsko gibanje", a gre po mnenju mnogih strokovnjakov za informacijsko varnost v resnici za enega od projektov iranskih vladnih operativcev, zadolženih za kibernetsko vojskovanje.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.