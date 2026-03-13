Marko Jug UKC Ljubljana

Petek, 13. 3. 2026, 16.28

Direktor UKC Ljubljana Marko Jug prejel grožnje

Marko Jug | Foto Ana Kovač

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je bil deležen groženj, kar so nato prijavili policiji.

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je na družbenem omrežju X objavil daljši zapis, da so prejeli grožnje generalnemu direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu, kar so prijavili policiji. Ob tem so dodali, da bodo vse grožnje tudi v prihodnje prijavili policiji.

Grožnje povezujejo s poskusi diskreditacije v nekaterih medijih, povezane pa naj bi bile s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo.

"Čeprav se UKC Ljubljana trudi zagotavljati vse storitve za naše bolnike, nekateri mediji v javnosti intenzivno in ciljano zlorabljajo odhode iz maksilofacialne kirurgije za napade na ugled UKC Ljubljana," so zapisali in še dejali, da "takšna neodgovorna dejanja vodijo v grožnje našim zaposlenim".

Ob tem so še sporočili: "Ne moremo verjeti in odločno obsojamo, da se v slovenski družbi podpihovanje sovraštva do zdravstvenih ustanov uporablja za ozke specifične interese določene skupine ljudi."

Oddelek za maksilofacialno kirurgijo se krepi

V zapisu so še pojasnili, da so razmere na oddelku za maksilofacialno kirurgijo, kjer so dali odpoved štirje kirurgi, stabilne, obravnava pacientov poteka nemoteno, ves operativni program pa poteka tekoče.

"Izvedene so bile le manjše prilagoditve, zaradi česar se je termin posega pri nekaterih zamaknil za dan ali dva, kar je bilo potrebno, da so se pacienti vključili v program operaterjev. Prav tako potekajo tudi vse (nenujne) ekstrakcije zob in vsi pacienti imajo termine do poletja letos."

Za konec so še dodali, da se oddelek za maksilofacialno kirurgijo intenzivno kadrovsko krepi in da se bo prihodnji teden sedmim specialistom pridružila nova specialistka, poleti pa še eden. Poleg tega imajo tudi več specializantov, ves čas od pet do šest. "Seveda pa so obremenitve obstoječih zaposlenih trenutno večje. Prav zato bodo zaposleni prejeli tudi dodatek za povečan obseg dela v višini 30 odstotkov plače," so še dodali.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.