Avtor:
R. K.

Torek,
10. 3. 2026,
12.09

Osveženo pred

24 minut

UKC Ljubljana zastoj zastoj Ljubljana prometna nesreča

Prometna nesreča na Celovški cesti: voznik tovornjaka zbil peško, ki je hudo poškodovana

Prehod za pešce, prometna nesreča | Zaradi prometne nesreče je na Celovški cesti nastal zastoj. | Foto Shutterstock

Zaradi prometne nesreče je na Celovški cesti nastal zastoj.

Foto: Shutterstock

Na Celovški cesti v Ljubljani se je nekaj pred 10. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in peška. Ta se je hudo poškodovala, zato so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

V bližini parka Tivoli, na križišču Celovške ceste in Ruske ulice, se je nekaj pred 10. uro zgodila prometna nesreča. Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška hudo poškodovala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Kot so povedali na Policijski upravi Ljubljana, njeno življenje ni ogroženo. 

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji. 

Zaradi prometne nesreče je na Celovški cesti nastal zastoj. 

