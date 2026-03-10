Poskus uboja v Novem mestu: 13-letnik streljal na moškega

Novomeške policiste so v ponedeljek nekaj po 15. uri obvestili o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je 13-letnik streljal na moškega in pobegnil. V streljanju ni bil nihče poškodovan.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledi in zbrali vsa obvestila. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto.

Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja, z vsemi ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.