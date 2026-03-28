Na območju Nove Gorice izbruhnilo več požarov. Verjetno so bili podtaknjeni.

Tekom noči je bilo na območju Nove Gorice več požarov, so sporočili novogoriški policisti. Po doslej zbranih ugotovitvah kriminalistov in policistov obstaja sum, da so bili podtaknjeni.

V enem izmed požarov je nastala velika materialna škoda.

Požigi so še v fazi preiskave, zato policisti zaenkrat podrobnejših informacij ne morejo posredovati.

Zabojniki, električna omarica, nasad bambusa ...

Kot je razvidno iz SPINA-a, centra za obveščanje, so ob 1.27. uri v Cankarjevi ulici v Novi Gorici goreli zabojniki za komunalne odpadke, ob 1.29. uri je na gradbišču v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici zagorela elektro omarica na gradbenem stroju, ob 1.52. je v ulici Ledine v Novi Gorici zagorela hiška za izposojo knjig, ob 1.45. uri je v ulici Pod vinogradi v Solkanu gorel bambus, ki je ob 6.31 uri ponovno zagorel, ob 00.39. uri pa je v Prvomajski ulici v Novi Gorici gorela garaža.