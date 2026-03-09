Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Novo mesto: mladostniki napadli 18-letnika in ga oropali, potreboval je zdravniško pomoč

Foto: Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

V soboto okoli 18. ure so v Bršljinu v Novem mestu mladostniki oropali 18-letnika in odnesli uro ter računalniško tablico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. 18-letnik je pri tem utrpel lažje poškodbe in bil odpeljan v bolnišnico.

Novomeški policisti so posredovali na kraju dogodka in z zbiranjem obvestil ter aktivnostmi izsledili roparje. Ugotovili so identiteto enega polnoletnega in treh mladoletnih osumljencev. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje.

Kot so zapisali na PU Novo mesto, bodo zoper vse na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Prav tako so ugotovili, da se vpletene osebe med seboj poznajo.

Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo in bodo z vsemi ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

rop Policijska uprava Novo mesto policija
