Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
9.41

13 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
pripor policija Hrvaška Bela krajina streljanje nasilje spor družina

Četrtek, 26. 3. 2026, 9.41

13 minut

S Hrvaške izročili osumljenca za uboj v Beli krajini

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Borislav Bojanić | Osumljeni Bojanić je v priporu. | Foto Policija

Osumljeni Bojanić je v priporu.

Foto: Policija

Hrvaška je Sloveniji predala 44-letnega Borislava Bojanića, osumljenega uboja svaka konec januarja na Bojancih pri Črnomlju. Osumljeni je od sredine marca v priporu v Novem mestu, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem sodišču.

Bojanić se je na Hrvaško zatekel po družinskem sporu, v katerem je bil ubit njegov svak iz BiH. Ubiti je bil z družino na obisku pri sestri, Bojanovićevi ženi.

Za zdaj je znano, da se je usodnega dne nekaj po 16. uri Bojanić skupaj s prijatelji vrnil z lova. Ko so prijatelji odšli, je prišlo do družinskega prepira, po katerem se je osumljeni umaknil k počitku.

Okoli 20.30 naj bi prišel nazaj v dnevno sobo, kjer je prišlo do novega prepira. Med njim je odšel v zgornje prostore, sledil mu je sin, ki je slišal, da je oče vstavil naboje v nabojnik pištole. Ko je Bojanić prišel iz sobe, ga je sin hotel razorožiti, pri čemer sta se prerivala, v strop pa je bil izstreljen naboj. 

Sinu je na pomoč priskočil stric, Bojanićev svak. Med prerivanjem naj bi 44-letni osumljenec sprožil dva strela. Eden je zadel svaka, ki je na kraju umrl.

Po streljanju je Bojanić čez bližjo mejo pobegnil na Hrvaško, kjer so ga čez dva dni odkrili in aretirali hrvaški organi.

Borislav Bojanić
pripor policija Hrvaška Bela krajina streljanje nasilje spor družina
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.