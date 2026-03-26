S Hrvaške izročili osumljenca za uboj v Beli krajini

Hrvaška je Sloveniji predala 44-letnega Borislava Bojanića, osumljenega uboja svaka konec januarja na Bojancih pri Črnomlju. Osumljeni je od sredine marca v priporu v Novem mestu, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem sodišču.

Bojanić se je na Hrvaško zatekel po družinskem sporu, v katerem je bil ubit njegov svak iz BiH. Ubiti je bil z družino na obisku pri sestri, Bojanovićevi ženi.

Za zdaj je znano, da se je usodnega dne nekaj po 16. uri Bojanić skupaj s prijatelji vrnil z lova. Ko so prijatelji odšli, je prišlo do družinskega prepira, po katerem se je osumljeni umaknil k počitku.

Okoli 20.30 naj bi prišel nazaj v dnevno sobo, kjer je prišlo do novega prepira. Med njim je odšel v zgornje prostore, sledil mu je sin, ki je slišal, da je oče vstavil naboje v nabojnik pištole. Ko je Bojanić prišel iz sobe, ga je sin hotel razorožiti, pri čemer sta se prerivala, v strop pa je bil izstreljen naboj.

Sinu je na pomoč priskočil stric, Bojanićev svak. Med prerivanjem naj bi 44-letni osumljenec sprožil dva strela. Eden je zadel svaka, ki je na kraju umrl.

Po streljanju je Bojanić čez bližjo mejo pobegnil na Hrvaško, kjer so ga čez dva dni odkrili in aretirali hrvaški organi.