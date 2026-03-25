Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
13.01

36 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 25. 3. 2026, 13.01

36 minut

V Italiji 13-letni učenec zabodel učiteljico

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
italijanska policija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Pred šolo v italijanskem mestu Trescore Balneario blizu Bergama je danes 13-letni učenec napadel učiteljico ter jo zabodel v vrat in trebuh. Učiteljico so prepeljali v bolnišnico, njeno stanje je resno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Učenca osmega razreda so pridržali karabinjerji. Pojasnili so, da je šlo za osamljen incident in da motiv za napad ni povezan s terorizmom.

Gre za zadnjega v nizu več napadov učencev na učitelje ali druge učence v italijanskih šolah, poroča Ansa. Po besedah šolskega ministra Giuseppa Valditare današnji napad kaže, da je treba čim prej sprejeti ukrepe za zatiranje nasilja mladoletnikov, ki jih je predstavila vlada. Ti vključujejo prepoved nakupa ali nošenja nožev z rezili, daljšimi od petih centimetrov, mladoletnikom.

"Ta incident kaže na nujno potrebo po hitrem sprejetju novih, strogih predpisov, ki jih je pripravila vlada za boj proti mladoletniški kriminaliteti in zlasti proti širjenju nedovoljenega orožja med mladimi," je dejal Valditara.

učenec šola Italija policija
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

