Množičen pretep v Kranjski Gori: dva pristala v bolnišnici, policija še išče udeležence

Kranjskogorski policisti so ponoči posredovali pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore zaradi kršenja javnega reda in miru. Izbruhnil je pretep, v katerem sta bili dve osebi poškodovani. Policija vse udeležence spora še išče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nekaj minut čez polnoč so bili kranjskogorski policisti obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore. Na kraju je zaradi kršitev javnega reda in miru posredovalo več patrulj, so sporočili s PU Kranj.

Po zbranih podatkih se je več oseb sprlo, spor pa je prerasel v fizični obračun. V pretepu sta bili dve osebi lažje poškodovani in so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Ob prihodu policije določenih udeležencev ni bilo več na kraju dogodka, zato policija vseh še ni identificirala.

Kot so zapisali na PU Kranj, so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dejanja in vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in miru. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.