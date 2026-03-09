Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
12.46

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Kranjska Gora

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 12.46

28 minut

Množičen pretep v Kranjski Gori: dva pristala v bolnišnici, policija še išče udeležence

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kranjskogorski policisti so ponoči posredovali pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore zaradi kršenja javnega reda in miru. Izbruhnil je pretep, v katerem sta bili dve osebi poškodovani. Policija vse udeležence spora še išče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nekaj minut čez polnoč so bili kranjskogorski policisti obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore. Na kraju je zaradi kršitev javnega reda in miru posredovalo več patrulj, so sporočili s PU Kranj. 

Po zbranih podatkih se je več oseb sprlo, spor pa je prerasel v fizični obračun. V pretepu sta bili dve osebi lažje poškodovani in so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Ob prihodu policije določenih udeležencev ni bilo več na kraju dogodka, zato policija vseh še ni identificirala.  

Kot so zapisali na PU Kranj, so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dejanja in vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in miru. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

prometna nesreča, Celovška cesta
Novice Huda prometna nesreča na Štajerskem, 44-letni voznik umrl
policija Kranjska Gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.