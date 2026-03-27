Starejši moški doma hranil več kosov orožja #foto

Celjski policisti so ta teden na območju Vojnika opravili hišno preiskavo pri starejšem občanu ter pri njem našli in zasegli več kosov orožja in streliva.

Med zaseženimi stvarmi je bilo pet pušk, med drugim polavtomatska puška s preklopnim bajonetom, štiri pištole s pripadajočimi nabojniki in več kot 500 različnih nabojev.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po prvem odstavku 307. člena kazenskega zakonika (KZ-1).