Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

policija zaseg hišna preiskava Celje orožje

Petek, 27. 3. 2026, 10.35

Starejši moški doma hranil več kosov orožja #foto

orožje, hišna preiskava, zaseg, Celje | Foto PU Celje

Foto: PU Celje

Celjski policisti so ta teden na območju Vojnika opravili hišno preiskavo pri starejšem občanu ter pri njem našli in zasegli več kosov orožja in streliva.

Med zaseženimi stvarmi je bilo pet pušk, med drugim polavtomatska puška s preklopnim bajonetom, štiri pištole s pripadajočimi nabojniki in več kot 500 različnih nabojev.

Foto: PU Celje

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po prvem odstavku 307. člena kazenskega zakonika (KZ-1).

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.